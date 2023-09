El homenaje de Matías Prats a Pepe Domingo Castaño

La radio y el deporte han despedido este domingo a una de sus voces más carismáticas y reconocibles, la de Pepe Domingo Castaño. El periodista, locutor y cantante moría a los 80 años y, con su muerte, la radio ha quedado huérfana. El programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope ha informado de su fallecimiento.

"El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo. La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos… Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos", informaba Tiempo de Juego.

Millones de españoles han escuchado la voz de Pepe Domingo Castaño durante décadas y todos los seguidores del deporte conocían esas dos palabras con las que arrancaba siempre el programa: "Hola, hola".

Matías Prats ha repasado su trayectoria en el mundo de la comunicación y le ha querido rendir un homenaje recordando esas dos palabras por las que siempre será recordado.

"Con 80 años seguía trabajando y animando con su buen humor las tardes de fútbol. Tan inconfundible como su voz era su saludo, hoy convertido en sentido homenaje: ¡Hola, hola! Hasta siempre, Pepe", ha indicado Matías Prats.

El presentador de Antena 3 Noticias destaca que la voz de Pepe Domingo Castaño "era una de las más reconocibles de la radio, en especial, de los amantes del deporte".

"Además de locutor y animador, los más veteranos recordarán su faceta de cantante y de presentador de televisión", ha destacado Matías Prats.

Pepe Domingo Castaño, leyenda del periodismo deportivo

Las muestras de condolencia y pesame se han repetido entre el mundo del periodismo y el mundo del deporte, al que todos consideran "un referente" del periodismo radiofónico y cuya voz asocian a largas tardes de retransmisiones. Fernando Alonso, Rafael Nadal, Luis de la Fuente, el CSD, la RFEF, el COE... Todos han querido despedir a una de las grandes voces de la radio y las retransmisiones deportivas, quizá a la voz más importante y recordada.

Sus compañeros de 'Tiempo de juego', el programa de la cadena COPE que presentaba, lo han recordado esta mañana con emoción y una tremenda admiración.

"Estamos tocados, estamos jodidos, estamos dolidos, pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de 'adiós'. Cada vez que oiga Pepe Domingo Castaño, yo voy a decir siempre '¡hola, hola!'", ha expresado Manolo Lama.

Pepe Domingo Castaño ha muerto esta madrugada en Madrid "como a él le hubiera gustado, rápido, sin dar guerra, acompañado de los suyos", ha explicado Lama, en un momento en el que estaba "feliz, feliz de la vida", ha añadido su también compañero Juanma Castaño.

Estaba en un "momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo, para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones... Un abuelo orgulloso y feliz, un padre más cercano a sus hijos que nunca y un marido con Tere tan cómplice y tan de verdad como en los últimos años", ha dicho, y ha calificado su voz como la "mejor" que tenía la radio española.

"¿Cómo será la radio? ¿Cómo será Tiempo de juego" sin Pepe Domingo Castaño?", se ha preguntado Juanma Castaño, quien se ha acordado también de su colega Paco González, compañero en las ondas de Pepe Domingo "durante treinta y pico años" y que ahora está "totalmente viudo de ese micrófono".