El periodismo y el deporte despiden a Pepe Domingo Castaño: "Se ha apagado una de las grandes voces de la radio deportiva"

Pepe Domingo Castaño, aclamado comunicador deportivo, ha muerto a los 80 años debido a una sepsis en el Hospital de la Zarzuela de Madrid. La COPE, medio en el que trabajó estos últimos años, ha dado a conocer la noticia.

La inesperada defunción ha tenido lugar la pasada madrugada después de que la septicemia provocada por una infección de garganta que no llegó a curar le asestara "de manera repentina" el golpe final. Cristina López Schlichting, en su programa matinal de la Cadena COPE este domingo, explicó que Castaño sufría una infección de garganta persistente que no terminaba de curarse.

Castaño fue hospitalizado en el centro madrileño tras comprobar que el dolor provocado por la infección no remitía. Al poco tiempo apareció una nueva infección, en este caso intestinal, que provocó una septicemia que derivó en un fallo multiorgánico.

A las cuatro de la tarde, en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, Madrid, se ha instalado su capilla ardiente para que pueda ser velado y despedido por todos sus seres queridos y conocidos. El presentador será incinerado y llevado a su tierra natal, Padrón, A Coruña, lugar en el que también reposan los restos de su madre.

Las despedidas

Castaño representaba a una de las figuras más reconocibles y queridas de la comunicación por lo que han sido muchas las personas que han querido homenajearlo dándole un último adiós.

Entre ellas destaca el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que no ha querido perder la oportunidad de recalcar el "optimismo", la "cercanía" y la "simpatía" del fallecido: "Un periodista que cambió la forma de ver la televisión y escuchar la radio (...) Gracias".

A esta despedida se ha unido el opositor de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, que ha expresado lo "querido y respetado" que era su "amigo Pepe".

"El mundo de la radio pierde hoy a un referente y todos perdemos una voz que nos ha alegrado la vida", ha añadido el presidente del PP.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha enviado sus "más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Pepe Domingo Castaño".

En las declaraciones, promovidas a través de su cuenta oficial de X, han recalcado como "se ha apagado una de las grandes voces de la radio deportiva".

Fernando Alonso, piloto de fórmula 1, ha expresado el pesar que le ha generado las noticias a pesar de encontrarse a punto de correr el Gran Premio de Singapur.

Julio Iglesias compartió décadas de amistad con el fallecido por lo que ha recibido la noticia con una profunda tristeza: "Mi queridísimo Pepe, te has ido sin un adiós de despedida. Has dejado mi alma en vilo, porque tenía adoración por ti. No me quedan fuerzas para nada, esta despedida no es un adiós para siempre. Sabes que nunca podré olvidarte. Mi queridísimo amigo, nos volveremos a ver en la eternidad. Has sido un amigo irremplazable".

Iker Casillas, campeón del mundo con la Selección Española de Fútbol, ha declarado que la muerte de Domingo ha representado "una gran pérdida" ya que "se nos va una parte de la vida deportiva con la que crecí".

Su sobrina, Cristina Castaño, le dedica una carta

Cristina Castaño, conocida por su papel como Judith Becker en La que se Avecina, se encontraba especialmente unida a su tío por lo que la noticia de su defunción está siendo un duro golpe para la actriz.

Castaño ha compartido una carta de despedida en la que ha remarcado lo "honrada" que se siente por haber tenido un ejemplo a seguir que ha destacado por su "talento, esfuerzo, profesionalidad, alegría y disfrute de vivir, valentía en luchar por tus sueños, y amor y orgullo máximos tu pueblo".

Ha finalizado la carta con el mensaje esperanzador de que no estará solo: "Tienes quien te reciba en este nuevo viaje (...) Te están esperando con una buena romería para hacerte la partida más llevadera".

¿Qué es la sepsis?

Se conoce como sepsis el proceso que tiene lugar cuando nuestro organismo no es capaz de defenderse de unas bacterias que terminan expandiéndose por todo el cuerpo dañando tejidos y órganos, generando un fallo multiorgánico que puede llevar a la muerte.

Las sepsis más frecuentes son las respiratorias, las infecciones urinarias y las infecciones intrabdominales. Sus primeros síntomas son similares a los de las enfermedades más frecuentes: fiebre y fatiga.

Aunque existen grupos de riesgo, cualquiera puede contraerla. Sin embargo, es muy desconocida por lo que lo más importante es cogerla a tiempo.

Los hospitales siguen desarrollando herramientas que detecten la sepsis lo antes posible. El objetivo: concienciar y acabar con la primera causa de muerte evitable en el mundo.