El Real Madrid despedirá a Nacho el miércoles 24 de julio

Ya hay día y hora para la despedida de Nacho Fernández del Real Madrid, el único club de su vida y en el que ha jugado desde los 17 años, primero en el Real Madrid Castilla y luego en el primer equipo del Real Madrid. Se marcha tras 14 temporadas como jugador de la primera plantilla del club blanco y después de haber conquistado 26 títulos.

El propio Real Madrid ha informado que el acto de despedida del defensa de Alcalá de Henares se llevará a cabo este miércoles 24 de julio a las 13:00 horas.

"El Real Madrid C. F. comunica que el próximo miércoles 24 de julio, a las 13:00 h, tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Nacho Fernández, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez", informa el Real Madrid en su página web.

El pasado 25 de junio se hacía oficial la marcha de Nacho Fernández del Real Madrid tras 14 temporadas en el primer equipo para fichar por el Al-Qadsiah de Arabia Saudí.

"Queridos madridistas. Quiero dedicaros unas palabras que son pocas para expresar todo lo que siento en este momento. Me despido del club de mi vida, el Real Madrid. Llegué con 10 años, me formé como persona y como jugador, aprendí a ganar y a perder, a luchar y a sufrir, a disfrutar, y a vivir siempre con ilusión y determinación. Aprendí todo lo que hoy soy. Llevo casi 25 años viniendo a entrenar todos los días al mismo sitio, que se dice pronto, aprendiendo los valores del madridismo, entregando mi vida y luchando por este escudo: me lo habéis dado todo", explica Nacho ese día.

Nacho Fernández ha vivido una última temporada para el recuerdo, conquistando Champions, Liga y Supercopa de España, y proclamándose campeón de Europa con España en Berlín ante Inglaterra. El defensa se va tras conquistar 26 títulos con el Real Madrid: cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cinco Supercopa del España, seis Champions League, cuatro Supercopa de Europa y cinco Mundiales de Clubes.

