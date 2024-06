Nacho: "No necesito una despedida como la de Kroos para saber lo que me quiere el Real Madrid"

Nacho Fernández compareció en Donaueschingen, cuartel general de España en la Eurocopa, el mismo día que el Al Qadisiyah anunciaba el fichaje del canterano madridista y leyenda del Real Madrid. Nacho dice adiós al club de toda su vida -23 años como jugador blanco- tras una temporada histórica, en la que se ha conquistado Champions, Liga y Supercopa de España.

"Imaginaba que las preguntas irían por ahí. La decisión es lo más difícil que me ha pasado en mi vida. Es muy meditado, con 100% de confianza. Mentiría si dijera que no he tenido dudas. Le transmito al club hace meses mi intención de salir. Cuando todo es tan bonito como esta temporada y juegas, pues te entran dudas, claro, de por qué no aguantar una temporada más, pero era honesto conmigo y necesitaba vivir una nueva experiencia. A lo largo de mi carrera siempre quise un final feliz y ni soñado creo que me habría salido tan bonito. Lo hago con tranquilidad, con el cariño de mi club, presidente y compañeros. El cariño que he sentido estos días es el mayor título de mi carrera. Lo he dado todo y así es como quiero que me recuerden", explicó Nacho.

El defensa admitió que la idea de marcharse del Real Madrid ya comenzó a pensarla la temporada pasada, pero decidió quedarse un año más.

"Al final de la temporada anterior ya tenía dudas, se me presentó el reto de ser capitán y quería ganar, ganar y ganar. Hay momentos difíciles, partidos que a lo mejor pensabas que debías haber jugado, pero no hay un día que dices me voy, es el paso de los meses. ¿Podría haber aguantado un año más? Podría, pero es un club que sabéis la exigencia que tiene. Aunque ganes, tienes que estar al 100% siempre, no vale otra cosa. He vivido todo en mi club, no hay nada que me quede por ganar con esa camiseta. No significa que no tuviera la ambición por seguir ganando, pero veía que era el momento. Es una decisión que a muchos le puede parecer rara, pero la he tomado desde lo más sentido de mi interior. No hay un porqué, pero es lo que siento", ha reconocido Nacho.

El ya exjugador del Real Madrid aclaró que la rueda de prensa de este jueves no es para despedirse del club blanco sino para explicar su decisión.

"Esta rueda de prensa no es mi despedida del Real Madrid. Es para aclarar lo que ha pasado, explicar mi decisión… Con el club haremos algo, seguro. No quiero que sea la despedida. ¿Si me puede afectar a mí o a la selección? Me hubiera gustado que se hubiera solucionado antes. Gracias a Dios hemos ganado los tres partidos y el equipo está centrado. No me afectan estas cosas para jugar los partidos. Yo lo sabía hace muchos meses y me ha hecho disfrutar más. He disfrutado también ante Croacia. No nos afecta en nada, lo estamos demostrando. Con esta rueda de prensa lo único que queremos es centrarnos en Georgia", indicó Nacho.

"No me veía jugando contra el Real Madrid"

El defensa de 34 años reconoció que no se veía jugando contra el Madrid y por eso decidió fichar por un club fuera de Europa.

"No me veía jugando contra el Real Madrid ni quiero porque son muy buenos. No los quiero en contra. Por eso descarté jugar en Europa y siempre tuve claro que si no terminaba en el Real Madrid nunca me enfrentaría a él. Necesito vivir algo diferente , algo nuevo con mi familia, con mis hijos. Voy a poner mi vida patas arriba pero es lo que necesito", aseguró Nacho.

El defensa de Alcalá de Henares reveló que no necesita una despedida como la de Toni Kroos para saber todo lo que se le quiere y valora en el Real Madrid.

"Yo ya sabía cuando Kroos se despedía que yo me iba"

"Mi confianza con el club es tan grande que hasta ellos me han esperado para que tuviera un club firmado. Yo ya sabía cuando Kroos se despedía que yo me iba. El club se ha portado tan bien que me dijeron que si en algún momento quería echarme para atrás, ahí tenía mi casa. No me hace falta una despedida como la de Kroos para saber lo que me quieren. ¿Que me habría gustado? Sí. ¿Que en un futuro la haremos? Estoy seguro. Me voy a Arabia, al equipo de Míchel, y feliz por todo. Me habría gustado venir a la Selección sin que se hablara de mi futuro, pero entiendo que estamos expuestos a estas situaciones y estoy seguro que lo comprendéis", señaló Nacho.

"Me hubiera gustado venir a la selección sin que se hablara de mi futuro, sobre si iba a seguir o no, pero los jugadores estamos expuestos a este tipo de situaciones. Estoy agradecido a Florentino Pérez que es como mi padre. Me hubiera gustado que se solucionara antes, pero los jugadores estamos expuestos a estas cosas. Hemos ganado los tres partidos de grupos y el equipo está centrado en la Eurocopa. A mí no me importa porque hace muchos meses que sabía lo que iba a pasar. Ante Croacia disfruté y jugué bien, no me afecta nada", concluyó Nacho.

