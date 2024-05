Real Madrid - Cádiz: partido de fútbol y resultado de LaLiga EA Sports en directo (0-0)

El Real Madrid afronta este sábado la primera bola de 'Liga' si consigue imponerse al Cádiz en el Santiago Bernabéu y si el Barcelona no es capaz de ganar (empata o pierde) ante el Girona en Montilivi en el partido que va inmediatamente después (18:30).

El líder de la competición vuelve a estar inmerso en días claves para el devenir de su temporada, hoy puede certificar (sobre las 20:15 si se dan los dos resultados) el que sería el 36º título de Liga de su historia. No obstante, muy cerca está el trascendental encuentro ante el Bayern de Múnich en el Bernabéu (miércoles a las 21:00) que puede permitir al rey de Europa volver a una final de Champions League tras la de 2022 (se impuso al Liverpool 1-0 para sumar su Decimocuarta). En la ida en el Allianz Arena el resultado fue de 2-2 por lo que el mágico Bernabéu dictará sentencia en unos días tras un partido más bien discreto en Alemania.

El Cádiz se juega la vida

Su rival en el día de hoy, el Cádiz de Pellegrino, se juega la vida, y así lleva haciéndolo desde hace varias semanas... Pensar en una victoria puede ser casi utópico, y es que el Real Madrid no ha perdido ningún partido en casa este año y solo ha caído derrotado dos veces en la presente campaña (ambas ante el Atlético y en el Metropolitano), pese a todo, los gaditanos podrían darse por satisfechos si consiguen salir con un punto del estadio merengue. En estos momentos están en puestos de descenso, a 5 puntos de la salvación que ahora mismo marca el Celta de Vigo (31).

Rota Ancelotti: juegan Courtois, Militao y Güler

Sonríe Ancelotti y el Madrid porque hoy solo contará con una baja, la de David Alaba, y así será también, si no pasa nada en el encuentro de hoy, ante el Bayern el próximo miércoles. Es más, Carletto confirmó en la previa que hoy será titular Thibaut Courtois nueve meses después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. También jugarán Militao y Güler (brilló y marcó el gol de la victoria en Anoeta), para dar descanso a titulares que tendrán que estar frescos para la Champions. Se esperan incluso más rotaciones en el once merengue: podría entrar incluso Joselu, Ceballos y Fran García en el once.

Peor suerte ha corrido el Cádiz, que sí tiene ausencias importantes para el partido de hoy: Luis Hernández, José Mari, Kouamé, Meré, Ousou y Fede San Emeterio. El colegiado Iglesias Villanueva arbitrará el partido que arrancará a las 16:15.

Real Madrid - Cádiz en directo aquí

Puedes disfrutar de la narración del partido en directo en la parte inferior de esta noticia con los comentarios, la última hora, los onces confirmados y el resultado en vivo del Real Madrid - Cádiz de la jornada 34 de LaLiga, un encuentro que a posteriori puede servir a los madrileños para proclamarse campeones este mismo sábado.

