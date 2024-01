Un histórico hatrick de Vinicius retrata al Barça y da la Supercopa de España al Madrid

Tres minutos le hicieron falta a Vinicius y al Real Madrid para encarrilar el primer título de la temporada. El brasileño cuajó su mejor partido como madridista, y eso que los hay a montones, para firmar un hatrick en los primeros 45 minutos y castigar el planteamiento suicida de Xavi, que adelantó demasiado a su defensa. Con pases en largo llegaron los dos primeros tantos del Madrid (7' y 10').

Fue un inicio arrollador del equipo de Ancelotti, que enseguida se replegó y dejó jugar a su rival. El motor del Real Madrid funcionó como un híbrido, se recargaba cuando el partido lo pedía, con 2-0 'entregó' la posesión y buscó la contra.

El Madrid, infinitamente superior, perdonó una goleada histórica

A partir de ahí el balón era del Barça, y también las ocasiones, Ferrán disparó al palo, Lunin sacó otra y tras un rechace lateral, Lewandowski conectó un latigazo desde fuera del área en el que Lunin no pudo hacer nada. Se metían así los de Xavi en la final y el híbrido blanco se volvía a poner en funcionamiento, las tornas cambiaron y volvieron a su ser 6 minutos después. Penalti de Araújo a Vinicius que Munuera no dudó en señalar y en amonestar al uruguayo, lo tiró y lo transformó Vini. Hatrick y exhibición para la historia. Ni Cristiano, ni Messi, ni ningún jugador fue capaz de cascar tres goles al máximo rival en media parte ¡Y en una final! La sensación fue que el Madrid pudo hacer mucha sangre. Pero no quiso, solo cuando lo requería el devenir del partido.

Ni un triple cambio tempranero de Xavi hizo reaccionar a los suyos. Prácticamente ninguna ocasión tuvo el Barça en la segunda parte, y los blancos, que obviamente no necesitaban marcar más, anotaron el cuarto (Rodrygo) en una contra sideral, cuatro pases para desarbolar la defensa rival y cuatro goles brasileños que dejaron retratados a Xavi y a Araújo, que terminó expulsado por una dura entrada a Vini.

La superioridad era tal que Ancelotti se enfadó con los suyos por no ampliar el marcador, el 4-1 es doloroso pero pudo ser mucho peor. Hasta 5-6, como mínimo, pudo haber encajado el equipo catalán. Varapalo muy duro para el Barcelona, que dice adiós al primer título de la temporada. Los blancos, 1 de 1. Otro más para sus vitrinas.