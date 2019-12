Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, sobre la suspensión del partido contra el Albacete: "El club es una víctima, sentimos vergüenza de que esto pase"

El partido disputado anoche entre el Rayo Vallecano y el Albacete se convirtió en el primer encuentro de LaLiga suspendido por los cánticos de los aficionados desde la grada. El estadio de Vallecas fue testigo de los insultos de algunos sectores contra el jugador ucraniano Roman Zozulia, que regresaba a la que fue su casa. "Hijo de puta", "puto nazi" o "Zozulia eres un nazi" fueron algunas de las palabras que se escucharon durante el encuentro y que obligaron finalmente al árbitro a suspender el partido tras la negativa del Albacete de regresar al terreno de juego después del descanso.

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, concedió una rueda de prensa para hablar de lo sucedido y aseguró que el club es una víctima más y que se tomarán medidas ante lo ocurrido. "Es una noche muy triste para el Rayo y el deporte. Queremos condenar tajantemente los insultos que una parte de la afición, ubicada en el fondo, ha proferido a un jugador rival. El Rayo es una víctima. Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance. El fútbol está para unir, no es desunión", añadió.

"Quien tiene la potestad es Antiviolencia"

El mandamás del club aseguró que desde la entidad se tomarán las medidas oportunas aunque, en este caso, sea la Comisión Antiviolencia quien tiene la potestad para actuar. "El Rayo tomará medidas, pero los responsables de la identificación deben encargarse de identificar a estos sujetos. Quien tiene potestad para ilegalizar es la Comisión Antiviolencia. La mayoría de la afición ha estado respetuosa. Sentimos pena y vergüenza de que esto pase. Aquí se forma a los futbolistas en el respeto", explicó.

Tuvo un encuentro con el jugador tras el partido

Raúl Martín Presa aseguró también que, tras la negativa del Albacete a salir, el club ofreció el desalojo, aunque la coordinadora de seguridad no lo vio oportuno. Además, el presidente del Rayo confesó que tuvo un encuentro con el jugador tras el partido y le dio un abrazo en señal de apoyo. "He hablado con Zozulia y le he dado un abrazo, porque es un ser humano y merece respeto. En el Rayo Vallecano tiene derecho a jugar todo el mundo independientemente de su raza o ideología", concluyó.