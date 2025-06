Bellingham y Güler enmiendan el error de Asencio y regalan la primera victoria a Xabi Alonso en el Real Madrid

El himno del Real Madrid sí sonó esta vez en Estados Unidos. Hasta tres veces se escuchó la sintonía blanca en Charlotte en el día en el que el conjunto de Xabi Alonso sumó ante el Pachuca (3-1) su primera victoria en el Mundial de Clubes 2025 -también primera con Xabi en el banquillo- tras reponerse a la tempranera expulsión de Asencio en el minuto 10. Los blancos no acusaron el tener un hombre menos y desatascaron el duelo en la primera parte con los goles de Bellingham y Güler. Valverde marcó el tercero y se 'resarció' de su penalti fallado ante Al Hilal. En Charlotte retumbó el himno del Madrid tras cada gol.

Grave error de Asencio que dejó al Madrid con uno menos

Como suele acostumbrar, el Madrid respondió bajo presión tras su pinchazo inaugural, y eso que no pudo empezar peor... Raúl Asencio volvió a ser protagonista, y no para bien precisamente, ya que -por segundo partido consecutivo- se arriesgó en exceso y cometió otro error grave en defensa que dejó a los de Xabi Alonso con un hombre cuando el reloj apenas marcaba el minuto 10. Rondón tiró de experiencia en un balón aéreo, le ganó la posición y el canario se equivocó en la toma de decisión y le agarró cuando el venezolano encaraba solo a Courtois. Roja directa. Y clara.

Un duro revés que los blancos no pagaron, es más, subieron el nivel ante la mayor dificultad del reto y tomaron el mando del partido poco a poco. Una gran jugada de combinación en la que se empieza a ver la mano de Xabi terminó con un buen gol de Bellingham, y ocho minutos después Güler a pie cambiado puso el segundo y casi definitivo.

Huijsen enamora

A Pachuca le faltó demasiado olfato goleador y calidad en los metros finales, y es que acudiendo a la estadística llegó a tirar hasta 8 veces más a puerta (11 a 3), pero para batir a Courtois se necesita mucho más. El partido no tuvo historia tras el arreón blanco en la primera parte y Xabi se dedicó a cambiar piezas para empezar a meter en dinámica a la mayoría de jugadores (Ceballos, Rüdiger, Brahim, Víctor Muñoz...). Valverde también aprovechó para resarcirse del penalti fallado ante el Al Hilal tras una gran asistencia de Brahim pero el que enamoró de nuevo fue Huijsen, que con 20 años y apenas un partido como madridista ya muestra una entereza y tranquilidad envidiable. Puede que sea pronto pero el Madrid tiene un central para marcar una época, seguramente no sea el mejor defensor pero si consigue compenetrarse con Rüdiger y Asencio -más letales y contundentes en tareas puramente defensivas- aportará una exquisita salida de balón que los blancos no han tenido en los últimos años.

El Real Madrid, a la espera de lo que haga Al Hilal y Salzburgo, ya lidera el grupo H con 4 puntos. Ante los alemanes toca asentar conceptos y pulir errores. Veremos cuál será el once y si el tolosarra empieza a marcarnos quiénes serán sus pilares.

