¿Qué decide hoy el TJUE y por qué es clave para el futuro de la Superliga?

La UEFA y la Superliga llevan un año esperando al día de hoy, el día en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinará si la UEFA mantiene una posición de dominio y contraria al marco comunitario de la Unión Europea. A22 Sports Management, la sociedad impulsora de la Superliga, presentó una demanda hace un año por los que considera una posición de monopolio de la UEFA a la hora de organizar competiciones deportivas en Europa.

EL TJUE no se pronunciará hoy sobre la viabilidad o no de la Superliga, solo va a determinar si hay o no posición de monopolio de la UEFA a la hora de organizar competiciones deportivas en el ámbito de la Unión Europea. El alto tribunal europeo solo se pronunciará sobre la UEFA, dejando a la FIFA al margen de su sentencia de hoy. La decisión que adopte hoy es clave porque si considera que existe esa posición de dominio de la UEFA y contraria a las normas europeas de competencia se entenderá que cualquier club que se adhiera la Superliga no podrá ser sancionado ni por la UEFA ni por ninguna federación nacional.

A día de hoy, con Real Madrid y Barcelona como únicos valedores, la Superliga espera el fallo de la corte europea, que será vinculante para el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, que se lo trasladó como cuestión prejudicial tras la denuncia de los promotores del proyecto contra la UEFA y la FIFA por incumplir las normas de la competencia.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Alberto Palomar Olmeda ve "realmente muy difícil predecir los efectos de la sentencia" y cree que "lo determinante no es solo el sentido sino los matices".

"Si le da la razón al juez español y prohíbe que el movimiento deportivo pueda tomar medidas de coerción sobre quienes, sin abandonar su organización, piensan en la conformación de una liga al margen, es evidente que los efectos van mucho más del fútbol y lo que entrará en pánico o en crisis es el conjunto del denominado sistema piramidal de organización del deporte", señala.

Si por el contrario la sentencia "se mueve en el entorno de las conclusiones del abogado general (de la UE), el modelo estará algo más tranquilo, pero es cierto que la realidad está demostrando que la organización comercial y paralela se abre camino y que los rendimientos económicos y las propias reglas de organización específica están resultando un esquema con tanto atractivo como, en su momento, resultaron las competiciones deportivas organizadas por las Federaciones".

Y es que el abogado general de la Unión Europea, Athanasios Rantos, dictaminó hace un año que cualquier club podía organizar una competición, pero que la UEFA y las federaciones nacionales, adscritas al máximo organismo del fútbol europeo, podían imponer sanciones a esos clubes y vetar su participación en sus competiciones. Ahí radica la clave de la sentencia de hoy del TJUE, en si los clubes pueden o no ser sancionador por montar una competición paralela a los torneos de la UEFA.

La UEFA espera que el TJUE siga los pasos de Athanasios Rantos

El hecho de que el TJUE suele seguir en más del 80% de los casos las conclusiones del abogado general es uno de los argumentos de la UEFA para esperar un fallo a favor de que sus estatutos persiguen objetivos legítimos, reconocidos en el Modelo Europeo del deporte, con el mérito deportivo, la solidaridad y el modelo piramidal en su base.

Como ya hemos señalado, Athanasios Rantos mantuvo que la reglas de autorización de otras competiciones son necesarias para la consecución de esos objetivos y que estaría justificada por parte de UEFA la no autorización de una competición que no cumple con los mismos, en concreto con el mérito deportivo, al aludir al requisito de proporcionalidad que debe cumplir negación.

La Superliga da un giro a su proyecto inicial

La Superliga, un proyecto que en si génesis nació como una competición cerrada, ha girado 180 grados y el pasado viernes anunciaba un formato abierto con entre 60 y 80 clubes y donde el mérito deportivo da acceso a jugar el torneo. Y es que ese formato cerrado inicial fue una de las mayores críticas al proyecto inicial capitaneado por Florentino Pérez.

El pronunciamiento de hoy del TJUE es vinculante y no cabe recurso, por lo que ninguno de los actores podrá recurrir a ninguna otra instancia judical. Esta es la razón por la que lo que decida hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clave para saber si la Superliga es un proyecto viable en un futuro.