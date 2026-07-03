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Lamine Yamal: "Somos España y no le tenemos miedo a nadie"

El extremo de la selección española firmó un gran partido ante Austria y fue elegio MVP del duelo jugado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Lamine Yamal: "¿Croacia o Portugal? Me da igual. Sería un honor jugar contra Cristiano Ronaldo" | Reuters

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Las esperanzas de ver a España hacer historia en el Mundial 2026 pasaban por que apareciera una versión reconocible de Lamine Yamal y el de Rocafonda respondió cuando más se le necesitaba, a la hora de la verdad, en el primer cruce eliminatorio de la Copa del Mundo. El extremo azulgrana brilló ante Austria y comandó a la actual campeona de Europa hacia los octavos de final, donde ya espera la Portugal del eterno Cristiano Ronaldo.

"El momento importante es ahora porque si pierdes te vas a casa. Ningún español quiere eso. Tenemos que seguir creciendo en todo, pero sabemos la calidad que tenemos y no le tenemos miedo a ninguna selección", apuntó Lamine Yamal en zona mixta.

"El Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, cada niño sueña con jugar al fútbol y solo pienso en cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España", admitió Lamine Yamal.

El futbolista del Barcelona fue preguntado por el rival que prefería en octavos de final, antes de que se jugara el Portugal - Croacia.

"Me da igual, la verdad. Croacia o Portugal. Sería un honor jugar contra Cristiano, pero me da igual quién sea el rival", aseguró el del Esplugas de Llobregat.

"Ya estoy al 100% y preparado para jugar lo que el míster quiera"

Lamine Yamal aseguró sentirse "poco a poco" como es él, tras la lesión con la que arrancó la concentración en el Mundial.

"Muy contento por la clasificación del partido, que era lo más importante. Queríamos ir a Dallas para los octavos de final. Poco a poco me voy sintiendo como soy yo, con las carreras y los regates que necesito", resumió el de Rocafonda.

"Ya estoy al 100% y preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir cuidándome pero estoy al 100%. Desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido solo disfruto", concluyó Lamine Yamal.

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