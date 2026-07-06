Inglaterra se aferra a Bellingham en la batalla del Azteca y acaba con el sueño mundialista de México

Inglaterra ya está en los cuartos de final del Mundial de 2026. La selección de Thomas Tuchel derrotó a México por 2-3 en un espectacular encuentro disputado en el Estadio Azteca, donde sobrevivió durante más de media hora con un jugador menos gracias al liderazgo de Jude Bellingham, autor de un doblete, y al gol de Harry Kane desde el punto de penalti.

El triunfo permite a los ingleses avanzar a la siguiente ronda, donde se enfrentarán a la sorprendente Noruega de Erling Haaland, verdugo de Brasil.

Bellingham silenció el Azteca

El partido comenzó con una hora de retraso debido al riesgo de tormenta eléctrica, pero una vez rodó el balón fue México quien transmitió mejores sensaciones.

El equipo de Javier Aguirre salió con intensidad y estuvo cerca de adelantarse con un cabezazo de Raúl Jiménez que obligó a intervenir a Jordan Pickford.

Sin embargo, todo cambió en apenas dos minutos. Primero, Bukayo Saka encontró a Jude Bellingham, que apareció completamente solo para cabecear el 0-1.

Prácticamente en la siguiente jugada, Inglaterra robó el balón en la salida mexicana y volvió a golpear. De nuevo apareció el centrocampista del Real Madrid para firmar su segundo tanto de la tarde y poner un inesperado 0-2.

México reaccionó antes del descanso

El Azteca quedó en silencio, aunque solo durante unos minutos. México encontró rápidamente el descuento gracias a Julián Quiñones, que aprovechó un balón suelto dentro del área tras una acción a balón parado.

El delantero firmó así su cuarto gol del Mundial y reactivó a un equipo que terminó la primera parte rozando el empate. Raúl Jiménez dispuso de dos grandes oportunidades y Bellingham llegó incluso a sacar un balón sobre la línea de gol.

Inglaterra resistió con diez

Nada más comenzar la segunda parte, Inglaterra volvió a generar peligro con dos llegadas consecutivas de Nico O'Reilly, una de ellas al poste.

Poco después llegó una de las acciones decisivas del encuentro. Tras la revisión del VAR, Jarell Quansah fue expulsado por una dura entrada, dejando a los ingleses con un futbolista menos durante más de media hora.

Lejos de venirse abajo, el equipo de Tuchel encontró el tercer gol. Un saque largo de Pickford terminó provocando un penalti sobre Anthony Gordon que Harry Kane transformó para colocar el 1-3.

El VAR volvió a intervenir

México no bajó los brazos y volvió a meterse en el partido desde los once metros. El VAR señaló un penalti cometido por el propio Kane y Raúl Jiménez no desaprovechó la oportunidad para reducir la diferencia.

El tramo final fue un asedio constante del conjunto mexicano, que colgó balones una y otra vez sobre el área inglesa. Sin embargo, Inglaterra resistió gracias a su solidez defensiva y a la actuación de jugadores como John Stones y Djed Spence.

Inglaterra ya piensa en Haaland

El pitido final confirmó la clasificación inglesa y el adiós del último país anfitrión que seguía con vida en el torneo.

Los de Thomas Tuchel se medirán ahora a Noruega, que horas antes protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial eliminando a Brasil con un doblete de Erling Haaland.

Inglaterra mantiene vivo el sueño de conquistar un Mundial que se le resiste desde 1966 y empieza a ilusionarse con una generación liderada por Bellingham que vuelve a soñar con que, esta vez sí, 'It's coming home'.

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