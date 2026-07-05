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MUNDIAL 2026

Francia se mete en cuartos de final tras un bronco partido ante Paraguay (0-1): Marruecos su próximo rival

La selección francesa ganó con un único tanto ante una polémica Paraguay. Kylian Mbappé hizo el gol desde los once metros y casi llegan a las manos al final del encuentro.

Francia vs Paraguay octavos de final

Francia vs Paraguay octavos de final Reuters

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Manuel Pinardo
Publicado:

Francia se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial 2026 tras un partido ante Paraguay que casi acaba en pelea (0-1). El gol de Kylian Mbappé desde los once metros en la segunda parte, sella el triunfo francés y se verá las caras ante Marruecos tras su cómoda victoria ante Canadá por 0 goles a 3. Los jugadores franceses protestaron al final del encuentro que la selección paraguaya no tuvo ninguna tarjeta tras los 90 minutos.

La selección de Paraguay, tras dar la sorpresa ante Alemania en los penaltis, intentó volver a repetir la hazaña ante la Francia de Deschamps. El juego de la selección fue duro y poco combinativo y varios jugadores franceses protestaron durante todo el encuentro debido a la forma de jugar del conjunto paraguayo.

El encuentro se alargó hasta el minuto 100, en gran parte por el juego de la selección de Paraguay ante Francia con numerosas pérdidas de tiempo y el intento de sacar del partido a jugadores como Doué o Mbappé.

Marruecos - Francia en Cuartos

Marruecos y Francia se volverán a ver las caras en un partido de eliminatorias del mundial con el reciente 2-0 a favor del conjunto francés de las semifinales del anterior mundial de Qatar 2022.

El ganador del encuentro jugará las semifinales del Mundial ante el ganador de los encuentros del Portugal - España y Estados Unidos - Bélgica.

El delantero francés del Real Madrid está firmando una gran Copa de Mundo tras igualar a Leo Messi con 7 tantos poniéndose líder en la tabla de goleadores. El francés volvió a anotar desde los once metros y se reafirma con la espectacular temporada que está firmando Kylian Mbappé.

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