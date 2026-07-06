Pedro Martínez, nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto hasta 2029

El Real Madrid ya tiene nuevo entrenador. Pedro Martínez dirigirá al conjunto blanco durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029, después del acuerdo alcanzado entre el club y el técnico catalán, que llega procedente del Valencia Basket.

La entidad madridista hizo oficial este lunes el fichaje del entrenador de 65 años, llamado a liderar un nuevo proyecto tras la salida de Sergio Scariolo.

"El Real Madrid y Pedro Martínez han llegado a un acuerdo por el que queda vinculado a nuestro club para ser el entrenador del primer equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-29", anunció el club en un comunicado.

El relevo de Scariolo

Pedro Martínez toma el relevo de Sergio Scariolo, que abandonó el banquillo blanco de mutuo acuerdo tras una temporada muy complicada.

El Real Madrid cerró el curso 2025-26 sin conquistar ningún título, algo que no sucedía desde 2011. La llegada del técnico barcelonés pretende iniciar una nueva etapa con el objetivo de devolver al equipo a la lucha por todos los títulos.

Adiós al Valencia Basket

El pasado viernes, el Valencia Basket confirmó la salida de Pedro Martínez después de que el Real Madrid abonara la cláusula de rescisión incluida en su contrato. El técnico había renovado recientemente hasta 2028, pero la llamada del conjunto blanco cambió por completo el escenario.

Martínez deja Valencia convertido en una de las grandes leyendas del club. En sus dos etapas conquistó dos Ligas Endesa y una Supercopa, además de convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos (282) y más victorias (207) en la historia de la entidad.

"Es un honor"

En sus primeras declaraciones como entrenador madridista, Pedro Martínez mostró su orgullo por asumir el reto: "Es un honor. Es una entidad y un club mítico. Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Evidentemente, es un orgullo formar parte".

El técnico aseguró conocer perfectamente la dimensión del cargo: "Conozco el legado y voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí".

"Todos los entrenadores quieren estar aquí"

Martínez reconoció que el Real Madrid representa uno de los mayores desafíos posibles para cualquier entrenador: "Todos los entrenadores del mundo quieren estar en un club así, con esa exigencia y capacidad para estar compitiendo por todas las competiciones".

"Es un grandísimo reto y mi principal objetivo no puede ser otro que intentar ayudar a los jugadores y al club para que tengamos el mayor éxito posible", señaló.

Así quiere que juegue su equipo

El nuevo técnico blanco también explicó cuál será la identidad que buscará implantar en el equipo: "Me gusta tener una defensa activa, que sea proactiva. Me gusta compartir el balón. Es importante jugar con pases y que todo el mundo se sienta implicado".

Además, considera fundamental que todos los jugadores se sientan importantes: "Mi principal responsabilidad tiene que ser intentar ayudar a los jugadores y motivarles para que mejoren. Esa mejora va a redundar en el beneficio del equipo".

El mensaje a la afición

Por último, Pedro Martínez quiso dirigirse directamente a los seguidores del Real Madrid: "En primer lugar, agradecimiento por pertenecer a una entidad tan increíblemente grande y con un historial impresionante".

"No va a ser por falta de esfuerzo o por falta de dedicación. Espero estar a la altura. Necesitamos el apoyo de todos para poder tener éxito".

Con su llegada, el Real Madrid abre una nueva etapa en el banquillo con uno de los entrenadores más prestigiosos del baloncesto español y uno de los grandes responsables del crecimiento del Valencia Basket durante la última década.

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