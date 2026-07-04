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Un hincha inglés desaparece camino al Mundial y lo encuentran diez días después en un bar de Barcelona

El hombre de 65 años perdió su teléfono con los billetes del avión y decidió quedarse en un bar mientras la interpol y la Policía Nacional lo buscaban.

Aficionados de la selección inglesa en el Mundial 2026

Aficionados de la selección inglesa en el Mundial 2026 Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un hombre de 65 años y aficionado de la selección de Inglaterra llevaba desaparecido diez días y finalmente ha sido hallado en Barcelona después de que su familia diera una orden de desaparición a la interpol y la Policía Nacional.

La familia denunció su ausencia tras haber manifestado que iba a Estados Unidos a seguir los partidos del Mundial. Según la BBC, Michael Hewitt, conocido como 'Little Mick' no había contactado con sus familiares desde el 21 de junio.

Sin teléfono y sin billetes

Michael Hewitt debía hacer escala en Barcelona antes de volar a Boston para ver el partido entre Inglaterra y Ghana de la Copa del Mundo. El hombre perdió su teléfono móvil y no sabía que su familia lo estaba buscando.

'Little Mick' fue localizado en Barcelona, donde se había quedado tras perder su teléfono y no poder acceder a los billetes para el vuelo a Estados Unidos. Explica su hermano Gary en Facebook, que no tenía ni idea de que lo buscaban.

"Como familia, deseábamos desesperadamente un final simple pero feliz para este horrible episodio, y ahora ya lo tenemos con nosotros, escribió su hermano".

La familia dio el aviso a la Interpol y la Policía Nacional y descubrieron que Hewitt nunca había escaneado su pasaporte para entrar al país americano. La policía de West Yorkshire también entró a su piso en Leeds y confirmó que 'Little Mick' no estaba ahí ni había regresado.

Tras 10 días de búsqueda, lo encontraron en un bar de Barcelona y el hombre alegó que estaba "disfrutando del partido" en la ciudad tras perder su teléfono móvil.

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