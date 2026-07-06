Dónde se verá mejor el eclipse solar 2026 en España; estas son las mejores ciudades para observarlo

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 cruzará España de noroeste a sureste y se hará de noche en pleno día en torno a las 20,30. Galicia, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña estarán en la franja de totalidad, y ciudades como A Coruña, León o Zaragoza se convertirán en algunos de los mejores lugares para disfrutar del fenómeno, que durará varios segundos.

El anterior eclipse visible en Europa fue el 11 de agosto de 1999. No fue total en España y, aún así, generó una gran expectación, miles de personas salieron a observarlo con gafas homologadas.

En esta ocasión, el eclipse total atraerá a millones de visitantes, ya que España será uno de los mejores lugares del mundo para contemplarlo. Pero ¿cuáles serán los mejores puntos para disfrutarlo? ¿Qué ciudades quedarán en la franja de totalidad? ¿A qué hora se verá?

¿Qué zonas de España estarán en la franja de totalidad?

La franja de totalidad, es decir, el área donde el Sol quedará completamente oculto durante unos segundos, atravesará España de noroeste a sureste, afectando a 13 comunidades y 32 provincias. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), estas son las más favorecidas:

Galicia: A Coruña, Lugo y parte de Ourense.

Asturias: Oviedo.

Cantabria: Santander.

Castilla y León: Zamora, León, Palencia, Valladolid, Burgos, Segovia y Soria.

La Rioja: prácticamente toda la comunidad.

País Vasco: Bilbao, Vitoria.

Navarra: zona central y norte.

Castilla-La Mancha: Cuenca, Guadalajara, Toledo.

Madrid.

Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza.

Comunidad Valenciana: Castellón, Valencia.

Cataluña: Lleida,Tarragona y parte de Girona.

Baleares: Palma

En estas áreas, el eclipse será total en parte de su territorio, con varios segundos de oscuridad diurna.

Las mejores ciudades para ver el eclipse solar 2026

A Coruña. Una de las primeras grandes ciudades en experimentar la totalidad. La Torre de Hércules o el Monte de San Pedro serán puntos privilegiados.

León. Situada en el centro de la franja, con alta probabilidad de cielos despejados.

Burgos. Excelente visibilidad en zonas abiertas como Atapuerca o los montes burgaleses.

Bilbao. El Guggenheim bajo la sombra del eclipse promete imágenes únicas.

Logroño. Viñedos y miradores rurales ofrecerán escenarios espectaculares.

Zaragoza. Eclipse total breve pero muy visible, con amplios espacios abiertos.

Lleida. Una de las últimas provincias en ver la totalidad antes de que el fenómeno llegue al Mediterráneo.

Palma. Última gran ciudad española en observar el eclipse, con el Mediterráneo como telón de fondo.

¿A qué hora se verá el eclipse?

Los horarios exactos variarán según la ciudad, según el IGN, el eclipse total empezará en Galicia y terminará en Baleares.

A Coruña: inicio sobre las 19:31 , máximo hacia las 20:28 .

inicio sobre las , máximo hacia las . Burgos: inicio en torno a 19:33 , máximo hacia 20:29 , con más de 90 segundos de totalidad.

inicio en torno a , máximo hacia , con más de 90 segundos de totalidad. Palma: inicio cerca de 19:38, máximo alrededor de 20:32, con el Sol muy bajo.

El Sol estará muy cerca del horizonte en toda España, lo que hará el fenómeno aún más llamativo.

Consejos para ver el eclipse con seguridad

Antes de disfrutar del eclipse, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones básicas para observarlo sin riesgos y con el material adecuado.

Usa gafas homologadas ISO 12312-2.

No mires el Sol directamente sin protección.

No utilices cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros certificados.

Llega con tiempo, se esperan aglomeraciones en zonas de interés.

El eclipse solar total de 2026 será un acontecimiento único en España. Desde Galicia hasta Baleares, millones de personas podrán ver cómo el día se convierte en noche durante unos segundos. Si eliges un punto dentro de la franja de totalidad y el cielo acompaña, vivirás uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la década.

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