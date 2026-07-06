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Sanfermines 2026

Pamplona cuenta los minutos para el chupinazo y dar comienzo a los Sanfermines: "Pamplonesas, pamploneses, ¡viva San Fermín! Gora San Fermín!

Cuenta atrás para el chupinazo. Pamplona tiene todo listo para dar comienzo al San Fermín 2026. Este martes se celebrará el primer encierro y, un año más, la ciudad estará invadida por visitantes del mundo entero. Estos sanfermines arrancan marcados por las altas temperaturas, hay aviso naranja.

El chupinazo 2023

Pamplona cuenta los minutos para el chupinazo y dar comienzo a los Sanfermines: "Pamplonesas, pamploneses, ¡viva San Fermín! Gora San Fermín! | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Pamplona cuenta ya los minutos para colgarse al cuello el 'pañuelico' con el que se darán por comenzados los Sanfermines 2026. A las 12:00 horas se lanzará el chupinazo y con él se gritará el 'Gora San Fermín' con el que se iniciarán nueve días, 204 horas, de fiesta ininterrumpida.

Las fiestas grandes de Pamplona coinciden este año en plena ola de calor, de hecho en la comunidad foral se ha activado el aviso naranja por temperaturas elevadas. A lo largo del día el termómetro rondará en la capital navarra entre los 17 y los 40 grados y se espera que a las doce del mediodía se alcancen los 33 grados.

Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, subdirector del servicio de Urgencias y enfermera de la UVI móvil de Tafalla, son los encargados de prender la mecha del inicio de las fiestas de este año. La retransmisión del Chupinazo se podrá seguir a través de seis pantallas gigantes que el Ayuntamiento de Pamplona repartirá por la ciudad. Los Sanfermines 2026 cuentan con 516 actos repartidos entre el 6 y el 14 de julio. Este año se apuesta por la programación infantil y por la descentralización de la fiesta. El diseño del programa oficial de las fiestas hace un guiño al escritor norteamericano Ernest Hemingway y pone en valor muchos 'momenticos' de las fiestas.

Después del lanzamiento del Chupinazo la música inundará las calles. Será mañana, 7 de julio, cuando se celebrará el primero de los ocho encierros con toros de Fuente Ymbro. Le seguirán el día 8 la ganadería de José Cebada Gago; el día 9, Victoriano del Río Cortés; el día 10, Álvaro Núñez; el día 11, José Escolar Gil; el día 12, La Palmosilla; el día 13, Miura, y el día 14, Jandilla.

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