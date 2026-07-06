Davidovich se lleva el puntazo del año en Wimbledon ante Auger-Aliassime

Alejandro Davidovich dijo adiós a Wimbledon en los octavos de final tras caer este domingo ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2) y 6-1.

El malagueño, último español con vida en el cuadro individual, luchó durante más de cuatro horas pese a jugar buena parte del encuentro con problemas en un tobillo, pero acabó cediendo ante el mayor físico y la inspiración de su rival.

Con esta derrota, el tenis español se queda sin representación en la segunda semana del Grand Slam londinense, una situación que no se producía desde hace cinco años.

Un partido de máxima igualdad

El duelo enfrentaba a dos jugadores que habían alcanzado los octavos sin ceder un solo set en todo el torneo y la igualdad quedó patente desde el primer momento.

Davidovich golpeó primero al adjudicarse el primer set en el 'tie break', pero Auger-Aliassime contestó inmediatamente llevándose una segunda manga en la que el español tuvo una gran oportunidad para encarrilar el partido.

El malagueño dispuso de tres bolas de set al resto cuando el canadiense sacaba para mantenerse con vida, pero no consiguió aprovecharlas y el encuentro cambió de rumbo.

El tobillo condicionó a Davidovich

La resistencia del español fue todavía más meritoria por los problemas físicos que arrastró durante el partido. Davidovich tuvo que ser atendido en dos ocasiones por molestias en el tobillo y jugó buena parte del encuentro claramente limitado.

Aun así, cuando parecía completamente superado, volvió a levantarse. En el cuarto set logró romper por primera vez el servicio de Auger-Aliassime justo cuando el canadiense sacaba para cerrar el partido y forzó un quinto parcial gracias a una demostración de carácter.

Un quinto set desfondado

El esfuerzo terminó pasando factura. Sin apenas energía y con el tobillo muy castigado, Davidovich no pudo mantener el nivel en la manga definitiva.

Auger-Aliassime impuso su potencia desde el fondo de la pista y cerró el encuentro con un contundente 6-1. Aun así, el español no dejó de pelear hasta el último punto.

Con 5-0 en contra llegó a salvar ocho bolas de partido antes de despedirse definitivamente del torneo entre una cerrada ovación del público del All England Club.

El mejor Wimbledon de Davidovich

Pese a la derrota, Davidovich abandona Londres con el mejor resultado de su carrera en Wimbledon.

El malagueño llegaba además en un gran momento de forma tras conquistar hace una semana en Mallorca el primer título ATP de su carrera, también sobre hierba.

Su racha de ocho victorias consecutivas terminó precisamente ante uno de los jugadores más en forma del circuito.

Djokovic espera al canadiense

Auger-Aliassime alcanza así los cuartos de final de Wimbledon por segunda vez en su carrera e iguala su mejor actuación en el torneo.

El canadiense suma ya seis presencias en cuartos de final de un Grand Slam y llega reforzado tras haber alcanzado también esa ronda en Roland Garros.

Ahora le espera un desafío mayúsculo: Novak Djokovic, que selló su clasificación tras superar al ruso Roman Safiullin.

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