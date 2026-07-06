Rubén del Campo (AEMET) avisa sobre las olas de calor: "Hay que adaptarse a esta nueva realidad, los veranos serán cada vez más calurosos"

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha advertido de que España afronta una tendencia hacia veranos cada vez más cálidos, con olas de calor más frecuentes e intensas que también afectarán a zonas del norte del país tradicionalmente menos acostumbradas a temperaturas extremas.

Durante una entrevista concedida este lunes, Del Campo explicó que la segunda ola de calor del verano está dejando valores muy elevados no solo en el sur peninsular, donde existe una mayor adaptación a estas condiciones, sino también en comunidades del norte y en Galicia, donde episodios de calor tan prolongados siguen siendo poco habituales.

Del Campo señaló que el calentamiento observado en los últimos años continuará previsiblemente en las próximas décadas. "Los veranos ya no son lo que eran. Siempre ha hecho calor, pero ahora hace más", resumió, insistiendo en que "no queda más remedio que adaptarse a esta nueva realidad climática".

Uno de los aspectos que más preocupa a los meteorólogos es el aumento de las temperaturas nocturnas. Del Campo recordó que durante la última madrugada algunas localidades de Canarias no bajaron de los 30 grados, mientras que en varios puntos de la Península las mínimas se mantuvieron por encima de los 27 grados, lo que se considera una "noche infernal". Estas temperaturas dificultan el descanso y agravan el impacto de las olas de calor sobre la población.

Respecto a la evolución del episodio actual, el portavoz de AEMET indicó que las condiciones de ola de calor se mantendrán al menos hasta el jueves en buena parte del país. Aunque las temperaturas comenzarán a descender antes en el Cantábrico, el resto de España seguirá registrando valores muy elevados, con máximas de entre 38 y 40 grados en numerosas zonas.

De cara a las próximas semanas, Del Campo afirmó que las previsiones apuntan a que tanto julio como agosto serán más cálidos de lo habitual. Aunque no es posible anticipar cuántas olas de calor se producirán durante el resto del verano, sí consideró "muy probable" que vuelvan a registrarse nuevos episodios de temperaturas extremas.

Tras el descenso previsto para el próximo fin de semana, el calor persistirá, especialmente en el área mediterránea y Baleares, aunque con una intensidad algo menor. En este contexto, AEMET insiste en la necesidad de que la población adopte medidas de prevención frente a las altas temperaturas y asuma que las olas de calor forman parte de una nueva realidad climática caracterizada por veranos cada vez más largos y cálidos.

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