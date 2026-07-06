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El 'remo' vikingo echa a Brasil del Mundial: un doblete de Haaland hace historia para Noruega

El noruego acaba con el sueño de la pentacampeona con dos golazos en el tramo final. Brasil, con un penalti fallado al principio, no pudo con un Nyland espectacular. Su rival en cuartos, Inglaterra.

Erling Haaland celebra su doblete a Brasil ante la afición noruega

Un doblete de Haaland echa a Brasil del Mundial | EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La gran sorpresa del Mundial de 2026 ya tiene nombre. Noruega eliminó este domingo a Brasil (1-2) en los octavos de final gracias a una exhibición de Erling Haaland y a la sobresaliente actuación del portero Orjan Nyland, que desesperó a la pentacampeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario de la final del próximo 19 de julio.

El conjunto escandinavo alcanza por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo y acaba con otro intento frustrado de Brasil por conquistar la sexta estrella, un objetivo que se le resiste desde 2002.

Para Carlo Ancelotti, renovado recientemente hasta 2030, la eliminación supone un duro golpe en un proyecto que apenas ha echado a andar y que ya queda señalado tras un torneo en el que la Canarinha, liderada por Vinícius, nunca acabó de convencer.

Nyland cambió el partido desde el principio

Brasil tuvo la oportunidad perfecta para adelantarse muy pronto. Apenas se habían disputado 15 minutos cuando Cunha provocó un penalti que podía haber cambiado el rumbo del encuentro.

Sin embargo, Orjan Nyland adivinó el lanzamiento de Bruno Guimarães y mantuvo con vida a Noruega. Aquella parada fue el punto de inflexión del partido.

Los brasileños mantuvieron la iniciativa y generaron varias ocasiones antes del descanso, pero ni Vinícius, ni Martinelli, ni el resto de atacantes lograron superar al guardameta del Sevilla.

Endrick agitó el partido... y apareció Haaland

Ancelotti buscó soluciones en la segunda parte dando entrada a Endrick. El delantero del Real Madrid revolucionó el ataque brasileño desde su entrada, aunque desperdició una gran ocasión nada más pisar el césped tras una asistencia con el exterior de Vinícius.

Mientras Brasil seguía perdonando, Nyland continuaba firmando la actuación de su vida... Y entonces apareció el hombre que todos esperaban.

Haaland, un martillo

Con poco más de diez minutos por disputarse, Erling Haaland ganó un duelo aéreo a Gabriel Magalhães y marcó de cabeza el 0-1. Brasil intentó reaccionar con más corazón que fútbol, pero volvió a encontrarse con la seguridad del portero noruego.

Ya en el minuto 90, Haaland sentenció el encuentro con un potente disparo desde la frontal que supuso el 0-2 y dejó prácticamente sin opciones a la Canarinha.

Neymar, que entró en el tramo final, recortó distancias desde el punto de penalti en el tiempo añadido, pero el tanto llegó demasiado tarde y se consumó el desastre de la Canarinha.

Otro fracaso para Brasil

Brasil vuelve a quedarse lejos del título y prolonga una sequía mundialista que ya alcanza los 24 años. Ni Vinícius, ni Neymar en su último partido la 'Penta', ni el resto de figuras brasileñas pudieron evitar una nueva decepción en una selección que volvió a marcharse antes de tiempo de su torneo fetiche.

El duelo individual entre Haaland y Vinícius también cayó claramente del lado del delantero noruego, autor de los dos goles que cambian la historia del fútbol de su país.

Con este triunfo, Noruega alcanza por primera vez los cuartos de final de un Mundial. La selección dirigida por Ståle Solbakken continúa escribiendo la página más brillante de su historia y se medirán en cuartos de final a Inglaterra. Lo harán con Haaland como gran referente y con Nyland convertido en uno de los héroes del campeonato.

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