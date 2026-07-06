La tortuga Yellow regresa para ofrecer su pronóstico del Portugal - España del Mundial 2026

Sí, la tortuga Yellow ha vuelto a pronosticar el próximo partido de España en el Mundial 2026. La selección española de fútbol se enfrenta hoy a Portugal en Dallas en los octavos de final de la Copa del Mundo y uno de los habitantes más queridos del zoológico de Benalmádena se ha mojado y ha determinado el ganador del Portugal - España.

El reptil que reside en el Sea Life Benalmádena se ha decantado otras vez por el brócoli de la selección española de fútbol, es decir, vuelve a apostar por un triunfo de España y, por tanto, la clasificación para los cuartos de final del Mundial 2026 por parte de la actual campeona de Europa.

Hace unos días ya pronosticó el triunfo de España ante Austria (3-0) en los dieciseisavos de final y, solo unos días antes, también acertó con la victoria de los de Luis de la Fuente en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Como cuenta una de sus cuidadores, Yellow no se suele equivocar en sus pronósticos y acierta el 90% de las veces.

"Yellow se ha decentado una vez más por España y confiamos plenamente en su predicción. Lleva más de diez años aquí en el acuario haciendo predicciones y el número de aciertos supera el 90%. Es nuestro talismán", explica María Morondo, directora de marketing de SeaLife.

Portugal y España se enfrentan hoy (21:00 horas) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en los octavos de final del Mundial 2026. El ganador del partido se enfrentará en cuartos de final con el vencedor del Estados Unidos - Bélgica.

En el lado izquierdo del cuadro ya hay un cruce de cuartos de final confirmado: Francia - Marruecos. En el otro lado del cuadro también está confirmado el Noruega - Inglaterra por un puesto en semifinales.

Fechas, horarios y eliminatorias de los octavos de final

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia

Brasil 1-2 Noruega

México 0-3 Inglaterra

Portugal vs España | 6 de julio / 21:00 horas

Estados Unidos - Bélgica | 7 de julio / 02:00 horas

Argentina vs Egipto | 7 de julio / 18:00 horas

Suiza vs Colombia | 7 de julio / 22:00 horas

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