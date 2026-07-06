Bélgica se planta ante la FIFA: impugna la elegibilidad de Folarin Balogun

¡Lío Mundial a horas de jugarse el Estados Unidos - Bélgica de octavos del Mundial 2026! La decisión de la FIFA de levantar el partido de sanción a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, ha generado un problema que ha puesto en jaque la integridad e igualdad deportiva del Mundial 2026. Además, Donald Trump ha reconocido este mismo lunes que solicitó a FIFA revisar la roja al delantero del Mónaco y que llamó en persona a Gianni Infantino, presidente de FIFA.

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha emitido un comunicado aclarando que no ha recibido una contestación por parte de FIFA sobre el proceso seguido para permitir que Folarin Balogun pueda jugar el partido de octavos de final ante Bélgica.

"Tras enterarse a través de los medios de comunicación de la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Balogun, la RBFA envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la decisión, una explicación del proceso seguido y exponiendo su posición respecto a las normativas aplicables. Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba que esta correspondencia constituía una apelación, que se había nombrado un juez y que la RBFA solo disponía de unas pocas horas para completar esa apelación. La FIFA no proporcionó ninguna información", detalla la RBFA.

"Para que una apelación sea admisible, las propias regulaciones de la FIFA establecen que la decisión fundamentada debe haberse comunicado primero al apelante. Mientras la RBFA solo buscaba explicaciones legítimas, la propia FIFA creó un recurso y se aseguró inmediatamente de que fuera declarado inadmisible. Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a las legítimas peticiones de la RBFA", añade la Real Federación Belga de Fútbol.

La Royal Belgian Football Associaton, a tenor de la postura de la FIFA, ha decidido impugnar la participación del delantero del Mónaco en el duelo de octavos de final.

"Para ser claros, a día de hoy, la RBFA aún no ha recibido ninguna decisión ni explicación de la FIFA sobre este asunto. Por lo tanto, no tiene otra alternativa que cuestionar la elegibilidad del jugador para el próximo partido", asegura la RBFA.

Comunicado íntegro de la Royal Belgian Football Associaton

ACTUALIZACIÓN: DECLARACIÓN DEL RBFA SOBRE FOLARIN BALOGUN

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar elegible al suspendido jugador estadounidense Folarin Balogun para jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica el lunes 6 de julio a las 17:00 (hora de Seattle).

Actualización 07/06/2026

Tras su declaración anterior, la RBFA desea explicar públicamente los acontecimientos de las últimas horas.

Tras enterarse a través de los medios de comunicación de la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Balogun, la RBFA envió una carta a la FIFA solicitando una copia de la decisión, una explicación del proceso seguido y exponiendo su posición respecto a las normativas aplicables.

Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba que esta correspondencia constituía una apelación, que se había nombrado un juez y que la RBFA solo disponía de unas pocas horas para completar esa apelación. La FIFA no proporcionó ninguna información.

Para que una apelación sea admisible, las propias regulaciones de la FIFA establecen que la decisión fundamentada debe haberse comunicado primero al apelante. Mientras la RBFA solo buscaba explicaciones legítimas, la propia FIFA creó un recurso y se aseguró inmediatamente de que fuera declarado inadmisible.

Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a las legítimas peticiones de la RBFA.

Además, durante la reunión de coordinación de partidos, la FIFA eliminó deliberadamente la sección relativa a la suspensión automática de jugadores de su presentación. Sin embargo, este tema había formado parte de todas esas reuniones antes de los cuatro partidos anteriores. La RBFA cuestionó a la FIFA, tanto oralmente como por escrito, sobre las razones de este cambio, pero una vez más no recibió respuesta.

Para ser claros, a día de hoy, la RBFA aún no ha recibido ninguna decisión ni explicación de la FIFA sobre este asunto. Por lo tanto, no tiene otra alternativa que cuestionar la elegibilidad del jugador para el próximo partido.

Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el desarrollo de los acontecimientos y continuará luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de ética, competencia justa y los intereses del fútbol en general.

Declaración 07/05/2026

La FIFA basa su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una expulsión (expulsión) implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial de la FIFA.

Además, y independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el Artículo 10.5:

"Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonesta), será suspendido automáticamente del siguiente partido de su equipo. Además, podrían imponerse sanciones adicionales."

La naturaleza automática de dicha suspensión también fue reafirmada explícitamente en la Circular nº 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que fue distribuida a todas las asociaciones miembros participantes el 12 de mayo de 2026.

La misma norma se reitera en cada Reunión de Coordinación de Partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 antes de cada encuentro y se incluye en todas las presentaciones de talleres de la Copa Mundial FIFA 2026.

Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles.

La FIFA rechaza la reclamación belga en el caso Balogum

La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado este lunes la solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) sobre el caso Balogun, por considerar que "no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión".

"La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado una solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) en relación con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender durante un año la sanción de suspensión de partidos impuesta al jugador de la selección nacional de Estados Unidos Folarin Balogun tras su expulsión con tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium", informa la FIFA.

"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", añade el comunicado, que especifica que el presidente de la Comisión de Apelación, el estadounidense, Neil Eggleston, "no participó en la decisión".