Portugal vs España: horario, alineaciones y donde ver el partido de octavos del Mundial 2026

Continúan las eliminatorias decisivas para la España de Luis de la Fuente en el Mundial 2026. La selección española de fútbol se la juega este lunes ante Portugal, duelo correspondiente a los octavos de final y con un billete para cuartos de final en juego. La actual campeona de Europa quiere seguir su camino a la segunda estrella y la próxima parada es la Portugal de Roberto Martínez.

La selección portuguesa consiguió el pase a dieciseisavos de final tras un sorprendente empate ante la RD del Congo (1-1). Una cómoda victoria ante Uzbekistán (5-0) y un empate ante Colombia (0-0) quedando como segunda de grupo. El pase a octavos fue ante la Croacia de Luka Modric que se decidió en el minuto 94 con un 2 a 1 final.

Roberto Martínez, a pesar de no haber dirigido a ningún equipo español, es natural de Balaguer, Lérida y ya sabe lo que es ganarle a España tras su victoria en la final de la Nations League en penaltis.

"Conocemos muy bien a España y ellos saben cómo somos. Va a ser un partido fantástico con dos equipos que quieren crear oportunidades. Casi nunca hay favoritos", advertía Roberto Martínez. "España es un equipo que te exige mucho porque hay que defenderle en dos ámbitos muy diferentes"

El seleccionador de Portugal podría recuperar una alineación titular similar a la del partido de dieciseisavos de final ante Croacia, con un Cristiano Ronaldo como referente. Roberto Martínez cuenta con varias opciones en el centro del campo pero todo parece que Bruno Fernandes y Vitinha son inamovibles.

Luis de la Fuente podría apostar por el mismo once de dieciseisavos, el que goleó a Austria. Unai Simón es fijo en la portería, con una defensa formada por Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella. La única duda en la línea defensiva es el lateral derecho, con Porro y Llorente como opciones.

Rodri, Pedri y Alex Baena se perfilan como el centro del campo titular ante Portugal. Dani Olmo jugará de media punta, justo por detrás de la pareja ofensiva formada por Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal. Las posibles dudas tantean a Dani Olmo y Álex Baena como posibles cambios en el once tras acabar con un golpe en el partido anterior. Nico Williams será la única baja de España.

Posibles onces del España - Austria

España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Días, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo.

Horario y dónde ver el Portugal vs España del Mundial 2026

El Portugal vs España, partido de octavos de final del Mundial 2026, se jugará el lunes 6 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Dallas.

El partido Portugal - España se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la narración del encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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