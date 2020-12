Pinchazo del Real Madrid, que empata ante el Elche, y deja al Atlético como líder en solitario de LaLiga

No pudo pasar del empate el Real Madrid en Elche. El gol de Modric a los veinte minutos no fue suficiente para, que los blancos lograran tres puntos muy importantes. Los visitantes empataron con un dudoso penalti transformado por Fidel. Un tanto, que les sirve para alejarse del descenso, y además, para que el Atlético acabe 2020 como líder en solitario de LaLiga Santander.

Con rotaciones, así empezaba Zidane el partido ante el Elche. La presencia más sorprendente, la de Marcelo, con el que esta temporada el Real Madrid ha ganado dos de los diez partidos en los que ha salido titular este año. Los locales también hacían cambios. Almirón dejaba en el banquillo a su estrella Josan.

El Madrid comenzaba mandón, dominante. Parecía no querer dar lugar alguno a la sorpresa. Una ocasión de Carvajal fue lo primero que vimos. Luego llegó un pepinazo de Asensio, que se estampó en el travesaño de la meta local. Los blancos no daban opción a los franjiverdes, que no daban con la tecla para amedrentar a los de Zidane.

El premio llegó a la tercera. Fue entonces, cuando Modric con un cabezazo en plancha, tras un disparo al larguero adelantaba a los visitantes. Después de esto, el Madrid metió el partido en la cubitera. Intento relajar las aspiraciones de un Elche cada vez más impetuoso y eléctrico.

Tras el descanso el partido cambió por completo. El Real Madrid se empezó a relajar, lo que el Elche aprovechó para empezar a generar peligro en el partido. Avisaban Boyé y Rigoni, pero ninguno concretó. Fue Fidel, el que transformando un dudoso penalti ponía el definitivo empate a media hora para el final.

Después del gol el Madrid se volcó, pero lo hizo de forma estéril. Sólo un disparo de Benzema al que Badía respondió con una gran parada inquieto a la afición ilicitana. Lejos de verse intimidado, el Elche pudo incluso sacar mayor botín con una falta directa de Verdú, que atajó Courtois en la última jugada del choque.

Así las cosas; el Real Madrid logra un insuficiente punto, que deja al Atlético de Madrid como líder en solitario de LaLiga. Los colchoneros tienen dos puntos mas y dos partidos menos, que su perseguidor más inmediato. El Elche por su parte, convierte el empate en oro, ya que se aleja del descenso y deja al Valencia como último equipo de la comunidad.