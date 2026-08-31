Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2030

Pedro Sánchez no garantiza que la final del Mundial 2030 se juegue en España: "Vamos a trabajar para que sea aquí"

El presidente del Gobierno dice que harán todo lo posible para que la final mundialista se dispute en España en lugar de en Marruecos.

Pedro Sánchez: "Tenemos todas las condiciones para que la final del Mundial se celebre en España"

Sánchez asegura que "el CNI compartió informes, pero nada advertía de la gravedad de la crisis" migratoria en Ceuta | EUROPAPRESS

Publicidad

Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo va a trabajar todo lo posible para conseguir que la final del Mundial de fútbol de 2030 se celebre en España y aseveró que "ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa".

Como argumento, Sánchez recordó, durante una entrevista concedida este lunes a la cadena Ser, que la Roja se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica en 2010 y que este año se hizo con su segunda estrella en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que, en su opinión, ya le corresponde hacerse con el título en España, país que comparte en 2030 la organización de este torneo con Portugal y Marruecos.

Preguntado sobre qué sucedería si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consigue que la final del Mundial se celebre en Marruecos, en lugar de en España, el jefe del Ejecutivo ha contestado: "Vamos a trabajar para que sea aquí".

España obtuvo su segundo título mundial el pasado 19 de julio tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final contra Argentina gracias a un golazo de Ferran Torres en la prórroga del encuentro.

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.

Simeone, sobre el caso Julián Alvarez: "En la vida se puede revertir todo..."

Simeone atiende a los medios en el complejo deportivo del club en Majadahonda

Publicidad

Deportes

Pedro Sánchez: "Tenemos todas las condiciones para que la final del Mundial se celebre en España"

Pedro Sánchez no garantiza que la final del Mundial 2030 se juegue en España: "Vamos a trabajar para que sea aquí"

Novak Djokovic atendido por el fisio ante Navone

Djokovic cae entre lágrimas en primera ronda del US Open y revela un serio problema físico

Pedri y Raphinha celebran un gol ante el Athletic en el Camp Nou

Barcelona - Rayo Vallecano: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

MicahJo Barnett, jugador fallecido en un partido
Deporte

Muere un jugador de fútbol americano tras anotar un touchdown en el primer partido de la temporada

Bellingham celebra su gol ante el Málaga
Real Madrid

Un Bellingham estelar guía al Real Madrid al liderato de Liga tras golear al Málaga (4-0)

Roberto Bautista posa con su nuevo equipo
Tenis

Roberto Bautista cumple su otro sueño tras retirarse del tenis: "Me va a venir muy bien transicionar al fútbol"

El ganador de 12 títulos ATP y exsemifinalista de Wimbledon es el nuevo delantero del CD Els Ibarsos, equipo de séptima división.

Julián Álvarez entrenando con el Atlético de Madrid
Atlético de Madrid

Julián Álvarez vuelve a los entrenamientos del Atlético de Madrid después de tres días 'out'

El argentino regresa con sus compañeros tras perderse los últimos tres entrenamientos.

Roger Federer en la ceremonia de su entrada en el Salón de la Fama

Roger Federer, tras entrar en el Salón de la Fama: "No sé si Alcaraz y Sinner podrán llegar a..."

Mbappé durante el Real Madrid-Real Sociedad

Real Madrid - Málaga: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Pogacar durante la Vuelta a España

Tadej Pogacar se retira de La Vuelta tras una fuerte caída

Publicidad