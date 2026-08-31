Pedro Sánchez no garantiza que la final del Mundial 2030 se juegue en España: "Vamos a trabajar para que sea aquí"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo va a trabajar todo lo posible para conseguir que la final del Mundial de fútbol de 2030 se celebre en España y aseveró que "ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa".

Como argumento, Sánchez recordó, durante una entrevista concedida este lunes a la cadena Ser, que la Roja se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica en 2010 y que este año se hizo con su segunda estrella en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que, en su opinión, ya le corresponde hacerse con el título en España, país que comparte en 2030 la organización de este torneo con Portugal y Marruecos.

Preguntado sobre qué sucedería si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consigue que la final del Mundial se celebre en Marruecos, en lugar de en España, el jefe del Ejecutivo ha contestado: "Vamos a trabajar para que sea aquí".

España obtuvo su segundo título mundial el pasado 19 de julio tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final contra Argentina gracias a un golazo de Ferran Torres en la prórroga del encuentro.

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.