Pedro Sánchez asegura que "el CNI compartió informes, pero nada advertía de la gravedad de la crisis" migratoria en Ceuta

La crisis en Ceuta ha protagonizado la primera entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el verano. Acerca de la gran cuestión de si el CNI aportó información sobre la entrada masiva de inmigrantes, Sánchez ha señalado que "el CNI y Policía Nacional compartieron informes de situación, pero sí puedo asegurar que no hubo información que compartiera la magnitud".

"Nadie predijo una avalancha de esas características"

El presidente ha explicado que unos días antes a la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta, se llevaron a cabo reuniones entre las instituciones ceutíes y la administración general encabezadas por la Delegación del Gobierno, unos encuentros en los que tanto el CNI como la Policía Nacional compartieron "informes de situación" sobre un aumento de flujos irregulares, pero esta información no era diferente a la de otros veranos, en los se producen "estos picos" de intentos de entrada. Aún así, a pesar de que no se conociese la magnitud de lo que estaba por ocurrir, Sánchez ha señalado que "se reforzaron los controles en fronteras y se preparó el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, ante la previsión de más llegadas". "Evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características".

Sobre el choque entre Robles y Marlaska a consecuencia de sus declaraciones sobre los informes del CNI, Sánchez precisa que "no existen contradicciones" porque "nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del CNI".

Sánchez ve "razones para que el Rey visite Ceuta y Melilla"

"Cuando se den las condiciones"

Sánchez ha destacado que "hay argumentos y razones para que el Rey visite, por fin, Ceuta y Melilla". Ha señalado que el monarca lleva 20 años gobernando" frente a los ocho que lleva él al frente del Ejecutivo. "Hay razones, argumentos y condiciones" para que lo haga, ha comentado. En cuanto al momento concreto para la visita, ha puntualizado que será "cuando se den las condiciones para ello", a lo que desvela que los viajes serán coordinados por el Gobierno con Zarzuela.

Bulos y desinformación

Aunque las causas de la crisis en Ceuta se siguen investigando, Sánchez ha apuntado a los bulos y la desinformación en las redes sociales a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente en las entradas a nado, que aprovecharon las "organizaciones criminales". El presidente del Gobierno mantiene que estos bulos se expandieron en las redes sociales "asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España, sino también a Europa".

Capacidad en Ceuta

En cuanto a los migrantes que todavía están en Ceuta, el presidente del Gobierno asegura que "en poco tiempo vamos a tener la suficiente capacidad para acoger a los migrantes".

Ayudas urgentes

Sánchez ha avanzado que, en el marco del plan de apoyo a Ceuta, se incluye una asignación del 75% de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social tanto en Ceuta como en Melilla. Sánchez señala que esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará este martes el Consejo de Ministros. Explica que este plan equivale al 8% del PIB de la ciudad autónoma y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Responde a las críticas por sus vacaciones

En esta entrevista, Sánchez ha tenido la oportunidad de responder a las críticas que ha recibido por haber estado de vacaciones en el mes de agosto a la par que se desarrollaba la crisis en Ceuta. El jefe del Ejecutivo, criticado por la oposición y por parte de sus socios por permanecer en Lanzarote, ha asegurado que un presidente nunca desconecta, pero sí ha querido defender su derecho a tener vacaciones: "He trabajado y he descansado".

Sánchez ha señalado que, para buena parte de la oposición, él no tendría derecho a tener vacaciones, ni a ser presidente del Gobierno. Cuenta que recibe las críticas "con deportividad" tras ochos años así. "He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho". "He estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos", ha querido dejar claro tras puntualizar que un presidente del Gobierno "no desconecta y está 24-7 pendiente de lo que pasa en este país".

El ático de Ayuso "es lo que parece"

Pedro Sánchez también se ha pronunciado acerca de la polémica del ático de Isabel Díaz Ayuso, mostrándose contundente: "es lo que parece, ha querido comprarse un 'aticazo' con la pasta de los madrileños para vivir en él y se la ha pillado, el PP tiene un problema serio", ha puntualizado.