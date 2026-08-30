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Muere un jugador de fútbol americano tras anotar un touchdown en el primer partido de la temporada

El deportista colapsó en el primer partido de la temporada.

MicahJo Barnett, jugador fallecido en un partido

MicahJo Barnett, jugador fallecido en un partido X: @JewellCardinals

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El deporte estadounidense amateur ha sufrido un duro golpe después de la inesperada y repentina muerte de MicahJo Barnett en pleno partido de fútbol americano.

Colapsó justo después de anotar un touchdown

El jugador sufrió una emergencia médica en el primer encuentro de la temporada, cuando se enfrentaban el William Jewell College y el Fort Lewis College en el estadio Greene, dentro de las instalaciones del colegio de Liberty, Missouri. Tal y como apuntan medios locales y testigos presenciales, el jugador colapsó justo después de anotar un touchdown.

El jugador colapsó en pleno partido

El trágico suceso tuvo lugar este pasado sábado, y cuando todavía no se había confirmado el fallecimiento de Barnett, así informó de lo sucedido el Fort Lewis College Athletics: "El partido de fútbol americano de hoy en William Jewell está suspendido debido a una emergencia médica en la banda. Les informaremos de las novedades en cuanto estén disponibles".

El jugador fue atendido en el banquillo tras empezar a sentirse indispuesto y terminó falleciendo horas después de su ingreso en un hospital: "Jewell lamenta la pérdida del estudiante-atleta de fútbol americano MicahJo Barnett... Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de MicahJo, nuestros estudiantes, la familia del equipo de fútbol americano Cardinal y el resto de nuestra comunidad durante este momento de pérdida", comunicó la universidad.

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