Un muerto y al menos cinco heridos en un tiroteo durante una fiesta rave en Suiza

Al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas, algunas de gravedad, en un tiroteo ocurrido este domingo en Aarau, en el norte de Suiza, según ha informado la Policía cantonal de Argovia.

El ataque se produjo durante una fiesta rave celebrada en el hipódromo de la ciudad, de acuerdo con el diario suizo Blick. Un vídeo difundido por este medio permite escuchar varios disparos consecutivos.

Las autoridades han iniciado una amplia operación de búsqueda para localizar al responsable y han solicitado la colaboración ciudadana. La Policía ha pedido a los asistentes y testigos que entreguen cualquier fotografía o grabación que pueda ayudar a reconstruir lo sucedido e identificar al autor.

Amplias zonas de Aarau permanecen acordonadas mientras continúan las investigaciones. Los agentes también han reforzado su presencia tanto en la ciudad como en sus alrededores por precaución.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido información sobre la identidad de las víctimas ni sobre las posibles motivaciones del ataque.

Suiza presenta una de las tasas de posesión de armas más elevadas de Europa, aunque los tiroteos violentos son poco frecuentes. El país endureció su legislación sobre el control de armas en 2019.