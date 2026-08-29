Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla militar y herir a un sargento

Cuatro personas han sido detenidas en Ceuta por apedrear durante la madrugada del viernes al sábado a una patrulla militar, un ataque en el que un sargento resultó herido leve.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que son cuatro los detenidos por este nuevo lanzamiento de piedras contra militares, mientras que fuentes de Defensa han indicado que el sargento herido sufrió una brecha después de caer al suelo.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado que los hechos se produjeron cuando los militares patrullaban por la zona de Foso Real, en Ceuta.

Según explicó el presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez, la patrulla fue sorprendida por el lanzamiento de piedras mientras desarrollaba labores de vigilancia. Durante el incidente, uno de los sargentos del Grupo de Regulares resultó herido.

Los cuatro presuntos agresores se dieron posteriormente a la fuga, aunque fueron detenidos. De acuerdo con la versión difundida por ATME, una patrulla del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil que se encontraba cerca del lugar acudió en auxilio de los militares.

La asociación ha trasladado su "apoyo y cariño" al sargento herido y le ha deseado una pronta recuperación.

Además, ATME ha aprovechado el incidente para volver a reclamar que los miembros de las Fuerzas Armadas sean reconocidos como agentes de la autoridad, con el objetivo de endurecer las consecuencias penales de las agresiones contra militares durante el ejercicio de sus funciones.

Segundo ataque en pocos días

El suceso es el segundo de similares características registrado recientemente en Ceuta. El pasado jueves, doce personas fueron detenidas tras una emboscada contra otra patrulla de Regulares que realizaba labores de vigilancia en la zona de Benzú, en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En aquel ataque resultaron afectados cuatro militares y, de los doce detenidos, once serán expulsados a Marruecos después de haber sido condenados.

La sucesión de ambos incidentes se produce en un contexto de especial tensión en Ceuta, donde las Fuerzas Armadas participan en tareas de vigilancia y apoyo tras el aumento de las entradas irregulares registrado en las últimas semanas.