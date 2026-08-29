Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

ceuta

Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla militar y herir a un sargento

El militar sufrió una brecha tras caer al suelo durante el ataque, el segundo de características similares registrado en pocos días en la ciudad autónoma.

Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras un "ataque" a militares en Ceuta

Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla militar y herir a un sargento | EUROPAPRESS

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Cuatro personas han sido detenidas en Ceuta por apedrear durante la madrugada del viernes al sábado a una patrulla militar, un ataque en el que un sargento resultó herido leve.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que son cuatro los detenidos por este nuevo lanzamiento de piedras contra militares, mientras que fuentes de Defensa han indicado que el sargento herido sufrió una brecha después de caer al suelo.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado que los hechos se produjeron cuando los militares patrullaban por la zona de Foso Real, en Ceuta.

Según explicó el presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez, la patrulla fue sorprendida por el lanzamiento de piedras mientras desarrollaba labores de vigilancia. Durante el incidente, uno de los sargentos del Grupo de Regulares resultó herido.

Los cuatro presuntos agresores se dieron posteriormente a la fuga, aunque fueron detenidos. De acuerdo con la versión difundida por ATME, una patrulla del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil que se encontraba cerca del lugar acudió en auxilio de los militares.

La asociación ha trasladado su "apoyo y cariño" al sargento herido y le ha deseado una pronta recuperación.

Además, ATME ha aprovechado el incidente para volver a reclamar que los miembros de las Fuerzas Armadas sean reconocidos como agentes de la autoridad, con el objetivo de endurecer las consecuencias penales de las agresiones contra militares durante el ejercicio de sus funciones.

Segundo ataque en pocos días

El suceso es el segundo de similares características registrado recientemente en Ceuta. El pasado jueves, doce personas fueron detenidas tras una emboscada contra otra patrulla de Regulares que realizaba labores de vigilancia en la zona de Benzú, en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En aquel ataque resultaron afectados cuatro militares y, de los doce detenidos, once serán expulsados a Marruecos después de haber sido condenados.

La sucesión de ambos incidentes se produce en un contexto de especial tensión en Ceuta, donde las Fuerzas Armadas participan en tareas de vigilancia y apoyo tras el aumento de las entradas irregulares registrado en las últimas semanas.

El Partido Popular atribuye parte de la tensión en Ceuta a "la incapacidad e ineficiencia del Gobierno"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.

Publicidad

España

Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras un "ataque" a militares en Ceuta

Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla militar y herir a un sargento

VÍDEO: Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta

Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta

Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta

Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska
CRISIS MIGRATORIA

España solicita a la UE refuerzos para gestionar la crisis migratoria en Ceuta

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.
Tensión Ceuta

El Partido Popular atribuye parte de la tensión en Ceuta a "la incapacidad e ineficiencia del Gobierno"

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
Crisis Migratoria

La Policía Nacional prevé una prolongación de la crisis en Ceuta hasta noviembre, según un informe interno

La información viene de un documento interno que indica explícitamente un marco inicial de colaboración de doce semanas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas
Ceuta

Vivas insta al Gobierno a actuar "de forma inmediata": "Para evitar el desastre no tenemos mucho tiempo"

El presidente ceutí se ha mostrado muy preocupado tras los incidentes ocurridos en la tarde del jueves.

Marlaska

Marlaska anuncia 35 millones para reforzar la frontera de Ceuta con espigones más largos, drones y boyas permanentes

Javier Sánchez, politólogo

Javier Sánchez, politólogo: "La gestión de la crisis de Ceuta puede debilitar al Gobierno y reforzar a PP y Vox"

Marlaska llama al cese de la violencia en Ceuta y anuncia 35 millones para alargar espigones fronterizos

Marlaska culpa al PP y Vox de "incitar al odio" en las calles y cifra en 5.000 los extranjeros que permanecen en Ceuta

Publicidad