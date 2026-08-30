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Julián Álvarez vuelve a los entrenamientos del Atlético de Madrid después de tres días 'out'

El argentino regresa con sus compañeros tras perderse los últimos tres entrenamientos.

Julián Álvarez entrenando con el Atlético de Madrid

Julián Álvarez entrenando con el Atlético de Madrid EFE

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Julián Álvarez ha vuelto a entrenarse con sus compañeros en el Cerro del Espino tras perderse los últimos tres días de entrenamiento por "una indisposición", según el club madrileño.

El delantero argentino sí que se ejercitó el pasado viernes, pero lo hizo en solitario. Su "indisposición" no le permitió entrar en la convocatoria del partido que disputó el Atlético este sábado ante el Sevilla en el Pizjuán y que ganó por 1-3, con doblete de Alex Baena.

Alemany: "He estado hablando con él y... normalidad"

En la previa del duelo ante los hispalenses, Mateu Alemany se pronunció sobre la situación del jugador: "El plan es clarísimo. Julián tuvo unos días en los que no se encontró bien. Ayer (viernes) se entrenó y esperamos que se reintegre rápidamente y que esté en el próximo partido de Liga. He estado hablando con él y normalidad".

Las horas pasan y el destino del campeón del mundo parece estar más cercano a Madrid que a cualquier otra ciudad, al menos hasta el próximo mercado invernal. El periodo de fichajes estival terminará el próximo martes 1 de septiembre a las 00:00, y la única opción que se contempla ahora mismo, además de quedarse en el Atleti, es que Julián recale en el Arsenal, pero es el mismo delantero el que no ve con buenos ojos mudarse a Londres.

Lo que no contempla el club es que Julián fiche por el Barcelona, tal y como volvió a confirmar el consejero delegado del Atlético, Gil Marín, en el sorteo de Champions del pasado jueves.

"A Julián le han engañado, le han confundido... está realmente mal... Y nos repugna la falsedad, la falta de ética y transparencia del Barça"

Gil Marín

"El jugador está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco. Está completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional", admitió a la vez que criticaba la forma de actuar del club catalán: "Lo cierto es que nos indigna aún más porque nos repugnan la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia y la falta de profesionalidad". El jefe del Atleti concluyó su intervención con una afirmación más que rotunda: "No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto".

El próximo partido del Atlético será el sábado 5 de septiembre ante el Athletic en San Mamés, fecha en la que lógicamente ya se conocerá el futuro a medio plazo del jugador nacido en Córdoba.

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