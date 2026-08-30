Detenidos tres jóvenes en Murcia por atracar a punta de pistola hasta en tres ocasiones la misma gasolinera

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes, de los cuales dos de ellos son menores de edad, por atracar tres veces una misma estación de servicio. Los tres chicos, pertenecientes a un grupo criminal, cometieron otros dos atracos en la vía pública y llevaban consigo una pistola y un arma blanca para amenazar y golpear a sus víctimas mientras perpetraban los atracos.

La investigación empezó en julio, cuando se recibieron denuncias por dos robos violentos cometidos en la pedanía de Beniaján, a pocos kilómetros del centro de Murcia. El grupo de asaltantes lo conformaban tres jóvenes que golpeaban y amenazaban a sus víctimas para robar todo tipo de objetos de valor.

La descripción física de los autores de estos hechos coincidía, además, con la de los autores de otro violento episodio: un atraco a una estación de

servicio de la provincia de Murcia ocurrido el día 5 de julio.

Repitieron en la misma gasolinera

El grupo criminal atracó por segunda vez la misma estación de servicio, utilizando un arma blanca de grandes dimensiones consiguiendo su objetivo de intimidar al empleado de la gasolinera. Al día siguiente, volvieron a atracar la misma gasolinera, esta vez usando una pistola y golpeando con gran violencia al trabajador, que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario de Murcia.

Finalmente, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Murcia, lograron identificar a los sospechosos y averiguar que uno de los menores actuaba como cabecilla del grupo criminal. Todos ellos han sido detenidos como presuntos autores de cinco delitos de robo con violencia e intimidación.