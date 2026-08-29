Muere Cassius Newton, exjugador del Chelsea, a los 34 años mientras hacía senderismo

Cassius Newton, ex del Chelsea e hijo del mítico blue Eddie Newton, ha fallecido a los 34 años junto a su amigo Aran Martinson, de 33 años, mientras hacían senderismo en el valle desértico de Dubái.

"El Chelsea Football Club está profundamente consternado al conocer el fallecimiento de Cassius Newton, antiguo jugador de nuestra Academia e hijo de Eddie, quien fuera jugador y entrenador del club. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Cassius en estos momentos tan difíciles", informó el club londinense en un comunicado en sus redes sociales.

Varios jugadores y leyendas del equipo inglés lamentaron el repentino e inesperado fallecimiento de Newton, entre ellos Marcos Alonso, John Terry, David Luiz...

Podría haber muerto por las altas temperaturas de Dubái

La esposa de Cassius denunció la desaparición después de que el exjugador no contestara a sus llamadas. Horas después localizaron el cuerpo de ambos, y según informes locales, habrían perdido la vida a causa de las altas temperaturas, que ese mismo día llegaron a alcanzar 40º. Ambos habrían fallecido a causa de un colapso por un paro cardíaco.

Ambos murieron el día 18 de julio, pero los hechos han trascendido en las últimas horas.

Su padre, Eddie, jugó casi una década en el Chelsea y después militó en las filas del Cardiff City, Ciudad de Birmingham, Oxford, Barnet. También fue segundo entrenador de los blues hasta en tres periodos diferentes.