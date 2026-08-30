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Al menos seis personas muertas tras naufragar un barco con 270 personas a bordo en la costa del norte de Chipre

Las autoridades locales han informado que la guardia costera ha desplegado una urgente operación de rescate.

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Al menos seis personas muertas tras naufragar un barco con 270 personas a bordo en la costa del norte de Chipre | EuropaPress

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Ruth Galvez
Publicado:

Al menos seis personas han muerto tras naufragar un barco con 270 personas a bordo este domingo frente a la costa del norte de Chipre. El alcalde de la ciudad de Girne, Murat Senkul, ha avanzado de que "se han producido pérdidas de vida humanas".

Según han informado las autoridades locales que la guardia costera turcochipriota ha desplegado una urgente operación de rescate.

La embarcación partía desde la isla de Kyrenia con destino al puerto de la localidad turca de Tasucu, tal y como explican medios locales. El barco sufrió un accidente a apenas dos kilómetros de la costa desde donde zarpaba, y el capitán lanzó una llamada de auxilio de inmediato.

Para el rescate y atención de los afectados se han movilizado varias ambulancias y equipos de emergencia, así como tres barcos de salvamento marítimo y un helicóptero.

El ministro de Transportes de la República Turca del Norte del país, Erhan Arikli, declaró a los medios que el barco estaba a punto de hundirse frente a la costa del Nuevo Puerto de Girne, y ha seguido explicando que el ferry empezó a hacer agua por motivos que, por el momento, se desconocen.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Girne calificó la situación de "grave" y afirmó que la nave naufragó. "El buque de pasajeros y carga Diana, perteneciente a Filo Maritime, se hundió frente a la playa Diana. A bordo hay un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación", ha escrito el alcalde en sus redes sociales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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