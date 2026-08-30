Así ha sido el séptimo encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

El séptimo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes se ha caracterizado por la rapidez y la división de la manada, en una carrera que se ha desarrollado sin grandes apuros para los corredores.

Los toros han completado el recorrido hasta la plaza de toros en 1 minuto y 38 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 29,7 kilómetros por hora. Una vez en el ruedo, los animales permanecieron unos instantes en el centro de la plaza hasta que finalmente fueron conducidos a los chiqueros, donde entraron en un tiempo total de 2 minutos y 14 segundos.

Durante buena parte del recorrido, los toros han permanecido muy protegidos por los bueyes, que dificultaron la visión de los astados. En algunos puntos, los animales han llegado a topar con el vallado antes de volver a reagruparse.

El dispositivo sanitario ha atendido a seis personas por asistencias leves. Según los datos facilitados, alrededor de 2.200 personas han participado en este séptimo encierro.