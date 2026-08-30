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Así ha sido el séptimo encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

El penúltimo encierro ha tenido una duración de 2 minutos 14 segundos, y los toros han alcanzado una velocidad de 29,7 km/h.

Encierro de las fiestas de 'Sanse'

Así ha sido el séptimo encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026 | Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El séptimo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes se ha caracterizado por la rapidez y la división de la manada, en una carrera que se ha desarrollado sin grandes apuros para los corredores.

Los toros han completado el recorrido hasta la plaza de toros en 1 minuto y 38 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 29,7 kilómetros por hora. Una vez en el ruedo, los animales permanecieron unos instantes en el centro de la plaza hasta que finalmente fueron conducidos a los chiqueros, donde entraron en un tiempo total de 2 minutos y 14 segundos.

Durante buena parte del recorrido, los toros han permanecido muy protegidos por los bueyes, que dificultaron la visión de los astados. En algunos puntos, los animales han llegado a topar con el vallado antes de volver a reagruparse.

El dispositivo sanitario ha atendido a seis personas por asistencias leves. Según los datos facilitados, alrededor de 2.200 personas han participado en este séptimo encierro.

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