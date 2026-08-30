Roberto Bautista cumple su otro sueño tras retirarse del tenis: "Me va a venir muy bien transicionar al fútbol"

Si hay algo que el deporte de élite te deja siempre son las ganas de competir. Después de 20 años al máximo nivel, Roberto Bautista colgó la raqueta en julio y apenas unos meses después ha decidido fichar por el club de fútbol de su tierra, el CD Els Ibarsos, un equipo de fútbol de Castellón.

De semifinalista de Wimbledon... a delantero de séptima división

'Rober', que llegó a ser semifinalista de Wimbledon, se ha reinventado a los 38 años tras pasar de ser exnúmero nueve del ránking ATP a delantero de séptima división.

El castellonense se retiró el pasado mes de julio y en apenas unas semanas ha cambiado el vestuario de la raqueta por el de las botas.

"Dejar el mundo de la competición al nivel que te lleva el tenis es complicado... Me va a venir muy bien transicionar al fútbol y disfrutar de un deporte que siempre me ha gustado", ha explicado Bautista a Antena 3 Deportes.

Un amante del fútbol, como Rafa Nadal...

Y es que en el caso de Bautista, al igual que en el de Rafa Nadal, el fútbol siempre estuvo ahí. El de Castellón lo dejó a los 14 años para apostar por el tenis, pero nunca dejó de formar parte de su vida: "Mi padre jugaba al fútbol aquí, recuerdo estar en las gradas de pequeño, muchas raíces aquí, muchas amistades y es muy bonito volver aquí", dijo.

"Tiene mucha potencia, arrancada fuerte, tiene gol..."

Ahora vuelve al campo donde empezó todo, concretamente como delantero del Els Ibarsos, y con el gol como mejor carta de presentación: "Roberto es un jugador con características de delantero, mucha potencia, arrancada fuerte, tiene gol. Físicamente está increíble", nos cuenta Javier Cuevas, entrenador del CD Els Ibarsos.





Antes de cambiar las pistas por el campo se enfrentó a los mejores del mundo, fueron más de veinte años de competición, viajes, títulos y momentos que ya forman parte de su historia. Una historia que continua pero esta vez cambiando la raqueta por las botas: "El fútbol es uno de mis sueños desde pequeño", concluye. El sueño que dejó a los catorce vuelve ahora, a los 38 y tras una carrera exitosa en el mundo de la raqueta.







