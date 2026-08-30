Nicolás Maduro reaparece desde la cárcel con un mensaje de amor y esperanza para sus nietos

Nicolás Maduro ha reaparecido públicamente a través de nuevas fotografías difundidas en sus cuentas oficiales de X e Instagram desde su encierro en Estados Unidos. En las imágenes, fechadas el pasado 25 de junio de 2026, el dirigente venezolano aparece con gesto animado y acompaña las fotografías con un mensaje dirigido especialmente a sus nietos y nietas.

Maduro presenta las imágenes como un "pequeño regalo de amor y esperanza", y asegura que tanto él como Cilia están firmes y mantienen intacta su fe.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", comienza el mensaje publicado junto a las fotografías.

El dirigente venezolano añade: "Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición".

"Disfruten de este pequeño regalo"

Maduro anima a sus seguidores y familiares a recibir las fotografías con alegría y esperanza, y recuerda especialmente a su familia: "Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios".

En su mensaje también incluye una cita bíblica de la carta de San Pablo a los Romanos: "Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó".

"Venezuela renacerá"

El mensaje concluye con un llamamiento a mantener la fortaleza y la confianza: "Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá". Finalmente, Maduro cierra su publicación con una sencilla despedida: "Bendiciones".

Las fotografías suponen una nueva aparición pública del dirigente venezolano, que utiliza en esta ocasión un mensaje de carácter familiar y religioso para dirigirse a sus nietos, a los niños y a quienes, según sus propias palabras, continúan mostrándole su solidaridad y apoyo.