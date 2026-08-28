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Simeone, sobre el caso Julián Alvarez: "En la vida se puede revertir todo..."

El entrenador del Atlético de Madrid ha valorado la situación de Julián Alvarez en la previa del duelo liguero ante el Sevilla.

Simeone atiende a los medios en el complejo deportivo del club en Majadahonda

Simeone atiende a los medios en el complejo deportivo del club en Majadahonda Efe

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid ha comparecido este viernes en la previa del duelo liguero ante el Sevilla y, como era de esperar, ha respondido a las preguntas sobre Julián Alvarez. El delantero argentino, como ha confirmado El Cholo, será baja para visitar el Sánchez Pizjuán tras perderse los entrenamientos del miércoles, jueves y viernes.

"Entiendo que las preguntas van a ir todas en torno a Julián. El club fue contundente con lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo en poder ayudarlo para que siga siendo importante para nosotros. Me centro en el Sevilla. Julián no va a estar mañana y tenemos que competir contra un equipo que viene de ganar dos partidos", ha indicado Simeone.

El entrenador argentino ha asegurado, al ser preguntado si la sutiación de Julián es reversible, que "en la vida se puede revertir todo mientas tengamos salud".

Al ser preguntado por las cualidades qque a su juicio debe reunir un gran delantero, Simeone ha respondido que "los Julián Alvarez y los Sorloth".

"La ausencia de Álex nos hace daño porque es importantísmo para nosotros. Y con la situación que atravesamos con Julián nos afecta más", ha reconocido Simeone.

El entrenador argentino ha negado que la situación de Julián Alvaraz afecte al resto del equipo.

"Sinceramente, no. Los chicos están trabajando muy bien, en especial desde que regresaron los mundialistas. Hemos hecho dos buenos partido y estamos enfocados en hacer un buen encuentro", ha apuntado Simeone.

"Estoy feliz, me siento muy bien y con ganas de competir"

Sobre su estado de ánimo, el técnico rojiblanco ha asegurado que se encuentra "bien y feliz"·

"¡Se les olvidó felicitarme por los 800 partidos! Yo estoy bien, estoy feliz, en el sitio donde quiero estar desde hace 15 años. En el lugar donde me dieron la oportunidad de crecer como persona y profesional... Estoy agradecido al club, a la gente, al cuerpo técnico y al legado que estamos dejando. La verdad es que estoy feliz, me siento muy bien y con ganas de competir", ha recalcado Simeone.

Sobre si se ve capacitado para recuperar al mejor Julián, Simeone ha sido bastante claro.

"He explicado bastante bien cuál es mi pensamiento. No tengo mucho más para explicarles. Cuando Julián vuelva a entrenar le daremos todos lo que le hemos dado siempre para que se sienta importante, como siempre ha sido", ha respondido Simeone.

"¿El Cuti? Mañana nos va a acompañar. Está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible y no aceleraré los tiempos para ponerlos hasta que lo sienta y él sienta que se siente en condiciones de rendir", ha concluido Simeone.

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