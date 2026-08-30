Venezuela asegura que el pacto petrolero con EEUU durará 25 años y preservará su soberanía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este pasado sábado que el país mantiene la propiedad y la soberanía sobre sus recursos naturales pese al acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos, que permitirá a Washington controlar más del 20% de las reservas de crudo venezolano.

Rodríguez ha explicado que el convenio tendrá una duración de 25 años y establece como objetivo alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles de petróleo diarios.

"Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética", ha señalado la mandataria en un mensaje emitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La presidenta encargada ha calculado que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Venezuela podría recibir 209.335 millones de dólares en el marco del acuerdo. "En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", ha indicado.

El proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona petrolera situada en el este y centro-este de Venezuela que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados.

El acuerdo establece unas regalías mínimas del 16 % y un impuesto sobre la renta del 34 %, unas condiciones que, según Rodríguez, permitirán impulsar la recuperación económica del país.

Venezuela asegura que mantiene la soberanía sobre el petróleo

Rodríguez ha insistido en que Venezuela conserva la propiedad de sus recursos pese a la participación estadounidense en el proyecto.

"Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos", ha subrayado.

La mandataria ha defendido que el acuerdo establece una colaboración en la que cada parte aporta sus capacidades. Estados Unidos proporcionará capital, tecnología y capacidad operativa para contribuir a la recuperación de la industria petrolera venezolana, duramente afectada en los últimos años por las sanciones.

Rodríguez también ha reclamado transparencia sobre las condiciones del acuerdo y ha defendido que los ciudadanos venezolanos deben conocer "cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores".

La presidenta encargada ha agradecido además al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sus esfuerzos para alcanzar el acuerdo.

Estados Unidos controlaría el 55 % de una empresa conjunta

Por su parte, un funcionario estadounidense ha señalado a la cadena CBS que el acuerdo incluiría el otorgamiento de una concesión de 100 años a una empresa conjunta de carácter privado.

Según esta fuente, el Gobierno estadounidense controlaría el 55 % de esa compañía, tanto mediante su participación accionarial en el proyecto como a través de la capacidad de obtener petróleo a precio de coste.

El funcionario ha descrito esta futura empresa conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, aunque no ha revelado qué compañías formarían parte de ella.

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes este acuerdo, que supone un cambio significativo en la relación entre ambos países y permitirá a Washington controlar más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

Delcy Rodríguez ha detallado que el proyecto contempla además el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo.

Por su parte, Marco Rubio ha calificado el acuerdo como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".