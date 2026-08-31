Djokovic cae entre lágrimas en primera ronda del US Open y revela un serio problema físico

Novak Djokovic ha encendido todas las alarmas después de protagonizar una de las grandes sorpresas del US Open. El ganador de 24 títulos de Grand Slam cayó este domingo en primera ronda frente al argentino Mariano Navone y, tras la derrota, desveló los serios problemas físicos que asegura arrastrar durante prácticamente toda la temporada.

Navone, número 49 del ranking mundial, firmó la victoria más importante de su carrera al imponerse al serbio por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 después de cuatro horas y 36 minutos de batalla.

Djokovic llegó a ponerse dos sets a uno por delante, pero su rendimiento físico fue desplomándose hasta terminar completamente superado durante las dos últimas mangas. Abrumado por la emoción en el quinto set, el balcánico terminó llorando antes de caer en la primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde enero de 2006.

Después del encuentro explicó la situación que está atravesando: "Creo que fue evidente que en la pista tuve una sensación horrible. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente en todos los partidos este año: vómitos, náuseas, un problema serio en ese sentido. Después, todo mi cuerpo empieza a venirse abajo, básicamente con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro no dieron más de sí, y no pude cerrarlo", dijo Djokovic.

"Sufrí durante todo el partido"

El serbio reconoció que las molestias comenzaron muy pronto y condicionaron prácticamente todo el encuentro. Pese a ello, Djokovic consiguió remontar después de perder el primer set en el desempate y llegó a situarse con ventaja de dos mangas a una.

Sin embargo, Navone consiguió llevar el partido al quinto set y terminó encontrándose con un rival prácticamente sin energías: "Tuve un break de ventaja en el cuarto set, pero sufrí durante todo el partido desde el cuarto juego. De nuevo, no quiero restarle mérito a su victoria. Enhorabuena para él. Es un buen chico, un luchador. Pero no lo disfruté", añadió el serbio.

Navone aprovechó el bajón físico del serbio para adjudicarse el cuarto parcial por 6-2 y fue todavía más contundente en el definitivo, que cerró con un 6-1.

Una derrota histórica para Djokovic

La eliminación rompe una de las rachas más impresionantes del serbio en Nueva York. Djokovic disputaba el US Open por vigésima vez en su carrera y nunca había perdido en primera ronda. Además, acumulaba un balance de 37-0 en sus partidos correspondientes a las dos primeras rondas de Flushing Meadows.

Para encontrar la última derrota del serbio en la primera ronda de un Grand Slam hay que remontarse al Abierto de Australia de 2006, hace más de veinte años: "Sí, es un buen récord, otro más. Pero, sí, la verdad es que no estoy pensando demasiado en ello. Por supuesto, he estado muy orgulloso de todos los logros del pasado, pero el presente es el presente. Acabo de salir de la pista y todavía estoy intentando gestionar mi cuerpo", admitió.

A sus 39 años, el cuatro veces campeón del US Open se encuentra ahora ante un escenario poco habitual en su extraordinaria carrera.

Djokovic pone en duda hasta dónde puede llegar

Más preocupantes que la propia eliminación fueron las palabras del serbio sobre su estado físico y su futuro inmediato. Djokovic todavía no ha anunciado cuáles serán sus próximos torneos y reconoció que necesita analizar qué está sucediendo con su cuerpo antes de plantearse nuevos objetivos.

"Ahora mismo no estoy profundizando tanto. Simplemente estoy tratando de afrontar realmente lo que está pasando y ver hasta dónde puedo llegar así", analizó.

El serbio ya llegaba a Nueva York después de sufrir una inesperada derrota en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati frente al argentino Thiago Agustín Tirante.

Ahora abandona también el US Open mucho antes de lo previsto y con la preocupación añadida por unos problemas físicos que, según él mismo ha revelado, se han repetido durante prácticamente todos sus partidos de 2026.

La mayor victoria de la carrera de Navone

Al otro lado de la pista, Mariano Navone celebró una victoria histórica. El argentino nunca se había enfrentado a Djokovic y consiguió derrotarle en su primer duelo, convirtiéndose además en el segundo jugador argentino capaz de eliminar al serbio en un Grand Slam. Hasta ahora solo lo había conseguido Guillermo Coria, en 2005.

Navone tuvo que resistir después de ganar el primer set y ver cómo Djokovic reaccionaba para ponerse por delante, pero mantuvo la intensidad cuando el físico del serbio comenzó a deteriorarse y dominó con claridad las dos últimas mangas. La recompensa es la victoria más prestigiosa de su carrera y un puesto en la segunda ronda del US Open.

No tendrá demasiado tiempo para celebrarlo. Dentro de dos días se enfrentará al ganador del duelo entre Stanislas Wawrinka y Matteo Berrettini.

Djokovic, mientras tanto, abandona Nueva York entre interrogantes. Se despidió de forma emotiva del público y permaneció unos instantes firmando autógrafos antes de abandonar la pista. Una imagen que, acompañada de sus posteriores declaraciones sobre los problemas físicos que arrastra, deja inevitablemente dudas sobre cuál será el siguiente paso en la carrera del ganador de 24 Grand Slams.