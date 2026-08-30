Real Madrid
Real Madrid - Málaga, en directo: ¡Cucurella, titular por primera vez!
El Madrid recibe a un Málaga que sueña con la primera victoria de su historia en el Bernabéu. Los de Mou, a por el nueve de nueve. Sigue en directo el partido de la jornada 3.
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El Real Madrid de José Mourinho busca seguir con el 'pleno' de victorias (seis puntos de seis en Liga) recibiendo a un Málaga recién ascendido y que volverá al Bernabéu nueve años después, un estadio en el que nunca ha sido capaz de ganar.
El conjunto andaluz también aspira a su primera victoria en esta Liga tras caer ante el Atleti en su debut y empatar en casa ante el Dépor. El Madrid, por su parte, venció a Espanyol y goleó a Real Sociedad en sus dos primeros encuentros. Como curiosidad, la última vez que el Málaga puntuó en el Bernabéu fue en 2015 (0-0) en una Liga que terminó ganando el Barça por un punto respecto a los madridistas.
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Onces oficiales del Real Madrid-Málaga
- Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
- Málaga: Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan, Rafa, Joaquín, Dotor, Larrubia y Chupe.
El partido de la tercera jornada de Liga podrás seguirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con las alineaciones oficiales, la previa y la última hora del partido.
Los suplentes del Real Madrid-Málaga
Estos son los suplentes del partido de hoy:
- Real Madrid: Lunin, Javier Navarro, Dumfries, Konaté, Mario Rivas, Carreras, Cestero, Bernardo Silva, Ciria, Arda Güler, Diomande y Carlos Espí.
- Málaga: Carlos López, Álex Pastor, Salinas, Ramón Enríquez, Abaida, Pablo Martínez, Otunenche, Juan Cruz, Lobete, Juan Fernández y Eneko Jauregi.
¡Menos de media para para que empiece el partido!
Todo preparado en el Bernabéu para que ruede el balón a partir de las 17:00. Los de Mou aspiran a su tercera victoria consecutiva en Liga tras vencer a Espanyol y Real Sociedad, mientras que el Málaga busca su primera de la temporada (perdió ante el Atlético en el Metropolitano y empató en la Rosaleda ante el Dépor).
Mbappé ya carburó ante la Real Sociedad
El pichichi de las dos últimas Ligas comenzó a carburar el pasado miércoles ante la Real Sociedad (4-1) anotando un hat-trick que, como no, le pone al frente de la tabla de máximos goleadores. El francés no pudo marcar ante el Espanyol en Cornellá (1-2) en un estadio en el que, por cierto, todavía no ha visto puerta. Hoy volverá a tener una oportunidad para seguir marcando goles.
¡Lesionados y ausentes en el Real Madrid-Málaga!
El Real Madrid no ha podido recuperar a ningún jugador respecto al último partido, por lo que seguirá sin contar con Asencio, Militao, Endrick, Mendy, Pitarch, Rodrygo y Tchouaméni.
En el Málaga no estarán Calero, Diarra, Murillo, Niño y Ochoa.
¡¡ONCE DEL MÁLAGA!!
Así sale Juan Funes para visitar al Real Madrid en el primer partido del Málaga en el Bernabéu desde 2017.
🔵 11: Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan, Rafa, Joaquín, Dotor, Larrubia y Chupe.
¡Cinco cambios de Mourinho para recibir al Málaga!
Pues rota Mou para enfrentarse al Málaga este domingo. El técnico luso mete hasta CINCO cambios respecto al once que goleó a la Real Sociedad este pasado miércoles.
Primera titularidad de Cucurella, en defensa también entran Arnold y Rüdiger, Camavinga sustituye a Bernardo Silva y Brahim hace de Güler. Arriba, de nuevo Vinicius y Mbappé.
Mou entiende que es hora de hacer rotaciones, dar descanso a ciertos jugadores e ir introduciendo en el ritmo de competición al resto.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡Vamos con el tercer once de José Mourinho al frente del Real Madrid! Cambios del luso respecto a las alineaciones del Espanyol y la Real Sociedad.
⚪ 11: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
¡Los onces oficiales, al caer!
En unos minutos conoceremos los onces oficiales de Real Madrid y Málaga. Los andaluces, además, vestirán de negro y rosa en el Santiago Bernabéu. Menos de hora y media para que ruede el balón en la capital.
El Real Madrid, muy favorito
Tras las dos primeras victorias, ante Espanyol (1-2) y Real Sociedad (4-1), el equipo dirigido por José Mourinho es muy favorito para ganar el partido de hoy en el Bernabéu. El Málaga, que acaba de ascender, todavía no ha ganado ningún partido y puede que el feudo madridista le quede algo grande a estas alturas. No obstante, mucho ojo porque los andaluces 'solo' cayeron 2-0 ante el Atlético en el Metropolitano. Los blancos buscan seguir con el pleno y sumar nueve de nueve puntos.
"El Bernabéu nos espera"
El Málaga, recién ascendido a Primera tras ocho años lejos de la máxima élite, concretamente siete en Segunda y una temporada en Primera RFEF (Tercera). El conjunto malagueño volverá al Bernabéu nueve años después, cuando cayó 3-2 en 2017 en la temporada en la que perdió la categoría tras finalizar último.
Real Madrid - Málaga, en directo: alineaciones y última hora del partido de hoy de LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración del Real Madrid-Málaga de la tercera jornada de LaLiga EA Sports! Partido precioso el que tenemos en el Bernabéu, donde el Málaga no juega desde 2017 y en el que nunca ha sido capaz de ganar. Objetivos muy diferentes entre ambos equipos, mientras que los blancos son muy favoritos para la victoria, los malagueños buscarán puntuar en el feudo madridista.
¡En unos minutos conoceremos las alineaciones oficiales! Veremos por quien apuesta esta vez Mourinho en su tercer once oficial al mando del Real Madrid ¡ARRANCAAAMOS!
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