Real Madrid - Málaga, en directo: ¡Cucurella, titular por primera vez!

El Real Madrid de José Mourinho busca seguir con el 'pleno' de victorias (seis puntos de seis en Liga) recibiendo a un Málaga recién ascendido y que volverá al Bernabéu nueve años después, un estadio en el que nunca ha sido capaz de ganar.

El conjunto andaluz también aspira a su primera victoria en esta Liga tras caer ante el Atleti en su debut y empatar en casa ante el Dépor. El Madrid, por su parte, venció a Espanyol y goleó a Real Sociedad en sus dos primeros encuentros. Como curiosidad, la última vez que el Málaga puntuó en el Bernabéu fue en 2015 (0-0) en una Liga que terminó ganando el Barça por un punto respecto a los madridistas.

Onces oficiales del Real Madrid-Málaga

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Málaga: Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan, Rafa, Joaquín, Dotor, Larrubia y Chupe.

El partido de la tercera jornada de Liga podrás seguirlo en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con las alineaciones oficiales, la previa y la última hora del partido.