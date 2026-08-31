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Barcelona - Rayo Vallecano: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Los azulgrana reciben al Rayo con la urgencia de ganar para quitar al Real Madrid del liderato. Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el Barcelona-Rayo de la jornada 3.

Pedri y Raphinha celebran un gol ante el Athletic en el Camp Nou

Pedri y Raphinha celebran un gol ante el Athletic en el Camp Nou Reuters

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Nueva prueba para el Barça de Flick. El campeón de las dos últimas Ligas recibe al Rayo Vallecano tras haber ganado con contundencia sus dos primeros partidos en la competición doméstica, 0-5 ante el Elche en el Martínez Valero y 2-0 ante el Athletic en el Camp Nou.

A pocas horas de que se resuelva el 'culebrón Julián Álvarez', el Barça sigue centrado en ganar, que es lo que mejor ha hecho a nivel nacional en los últimos dos años, donde solo ha dejado escapar la Copa del Rey del año pasado. El equipo de Flick ha comenzado la Liga como la terminó el año pasado, ganando y haciéndolo con mucha convicción.

El Barça y su espectacular racha como local

Además, es en el Camp Nou donde el conjunto blaugrana no falla prácticamente nunca. Y es que la temporada pasada el Barça ganó los 19 partidos que disputó en Liga como local, algo histórico que no conseguía desde hace 66 años, concretamente desde la temporada 1959-60, cuando el conjunto dirigido por Helenio Herrera ganó todos sus partidos en el Camp Nou... en una Liga que entonces contaba con 16 equipos. Hay que remontarse al 18 de mayo de 2025 para ver el último pinchazo de los catalanes en el Camp Nou, cuando cayó 2-3 contra el Villarreal.

Volviendo al tema Julián y al enigma con el nueve, todo apunta a que el argentino se quedará en el Atlético hasta, como mínimo, el mercado de invierno, lo que ha obligado a reaccionar al Barça, que según varios medios (incluido Fabrizio Romano) está a punto de hacer oficial el fichaje de Gabriel Jesús.

Por otra parte, el Rayo se presentará en el Camp Nou sin haber ganado todavía en el comienzo de Liga (derrota ante el Sevilla y empate ante el Alavés), aunque confía en competir en un campo en el que sí que lo ha hecho en sus últimas visitas. Ganó en 2022, empató un año después y en los dos últimos duelos en Barcelona ha caído por la mínima (1-0).

La incógnita será si Flick alineará esta vez a Rodri de titular o tirará del madrileño en la segunda parte.

Bajas y ausencias

En cuanto a las ausencias, los locales no contarán con Bardghji, de Jong y Gavi, mientras que Casadó, Fort y Livakovic son duda. En el Rayo no estarán Palazón, Luiz Felipe y Batalla; Kumbulla es duda.

Posibles onces del Barça-Rayo

Estas son las posibles alineaciones de Hansi Flick y San José para el partido de hoy:

  • Barcelona: Joan García; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Fermín, Bernal, Espart; Lamine, Adeyemi y Raphinha.
  • Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Fernández, Baliu; Valentín, de Frutos, Fran Pérez, Unai López, Álvaro García y Camello.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro de la jornada 3 entre Barça y Rayo Vallecano se disputará este lunes 31 de agosto a las 21:30 en el Camp Nou, y lo podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la narración y la última hora.

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