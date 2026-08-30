Roger Federer, tras entrar en el Salón de la Fama: "No sé si Alcaraz y Sinner podrán llegar a..."

El maestro suizo Roger Federer ha entrado en el Salón de la Fama del tenis en Newport (Estados Unidos) tras firmar una de las mejores carreras en la historia de este deporte (más de 100 títulos, 20 Grand Slams...) y dejar un sello de calidad y estilo propio que perdurará durante décadas. Nadie hizo lo que él en una pista y nadie fue tan influyente y admirado por los aficionados de este deporte, y de prácticamente todos.

El helvético se trasladó a la ciudad estadounidense para ser el único de 2026 en entrar en el prestigioso Salón de la Fama, y además de aprovechar para jugar en las impolutas e históricas pistas de hierba del complejo estadounidense, habló sobre Alcaraz y Sinner, los dos mejores tenistas del mundo y que aspiran a acercarse al reinado del Big Three.

"No sé si podrán llegar a los niveles de éxito que tuvimos nosotros"

"Se tienen que duro alejados de las lesiones... y el tenis es duro"

Los recientes éxitos del italiano y el español empiezan a abrir el debate de si alcanzarán el éxito de Federer, Nadal y Djokovic, algo de lo que no está muy seguro el propio Roger: "que tuvimos nosotros. En el futuro lo dirán los números. No lo sé.", explicó.

Federer se refirió a los rivales, o más bien a la ausencia de ellos, para Carlos y Jannik: "Si hoy parece que no tienen rivales, dependerá de que lleguen nuevos grandes rivales al circuito, de lo difícil que lo tengan para seguir ganando con tanta frecuencia y de que se mantengan alejados de las lesiones. La vida es impredecible y el tenis es duro", detalló.

Además, el siete veces ganador de Wimbledon recordó los tiempos en los que dominaba en la pista: "Cuando veo lo que hacen Sinner y Alcaraz actualmente pienso: ¿qué? Yo solía estar ahí y hacer algo parecido en estas pistas, con esa presión", concluyó. Roger se mostró tremendamente emocionado en compañía de su inseparable mujer Mirka y pronunció un discurso en el que él mismo no pudo aguantar las lágrimas.