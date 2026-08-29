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Tadej Pogacar se retira de La Vuelta tras una fuerte caída

El esloveno se cayó a 33 kilómetros de meta y dijo adiós a una carrera en la que dominaba la general con casi cuatro minutos de ventaja. Es la primera vez que se retira de una carrera por etapas.

Pogacar durante la Vuelta a España

Pogacar durante la Vuelta a España EFE

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El sueño de Pogacar se ha esfumado por sorpresa este sábado en la octava etapa (camino de Xeraco) después de sufrir una grave caída a 33 kilómetros de meta que le ha obligado a retirarse de La Vuelta a España cuando dominaba la general con holgura: le sacaba 3:50 al segundo, Enric Mas.

Perdió el equilibrio inesperadamente en pleno pelotón

El ciclista esloveno de 28 años perdió el equilibrio cuando marchaba en la parte izquierda del pelotón y terminó provocando una caída en la que se vieron involucrados varios ciclistas. No obstante, Pogacar fue el que peor suerte corrió ya que terminó sangrando debido a la gravedad del accidente.

Traumatismo craneoencefálico y "posible fractura de clavícula"

El doctor Álvaro Ortiz se pronunció acerca de la caída del líder: "Ha sido una fuerte caída, tiene un traumatismo craneoencefálico, varias contusiones y una posible fractura de clavícula. Intentó subirse a la bicicleta, pero no pudo y se tuvo que retirar".

El actual campeón del Tour de Francia se mostró muy dolorido tras la caída, y pese a hacer el intento de seguir en la carrera, terminó siendo evacuado en una ambulancia.

Pogacar, que solo había participado en La Vuelta en 2019 (fue tercero), seguirá sin ganar la única gran Vuelta que le falta a su palmarés (ha ganado cinco Tour y un Giro).

Tras este giro radical en la carrera, el nuevo líder de La Vuelta a España será el mallorquín Enric Mas, que era segundo a 3 minutos 50 segundos.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el abandono de Tadej Pogacar en la Vuelta a España y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el abandono de Tadej Pogacar en la Vuelta a España en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

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