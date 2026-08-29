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Detienen a dos canteranos del Mallorca por grabar un encuentro sexual con una menor

Uno de ellos, menor de edad, grabó el acto sexual escondido en el armario de la habitación.

Imagen del estadio de San Moix

Imagen del estadio de San Moix @RCD_Mallorca

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Dos canteranos del RCD Mallorca han sido detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual que uno de ellos mantuvo con una menor de edad.

La menor fue grabada sin consentimiento

El jugador que era mayor de edad mantuvo relaciones sexuales consentidas con la menor mientras que el otro jugador, también menor de edad, grababa el encuentro escondido en el armario y sin que la chica lo supiera, tal y como ha explicado el medio 'Última Hora'. Los hechos tuvieron lugar en un domicilio de Palma.

Los canteranos bermellones fueron detenidos y en estos momentos están acusados de corrupción de menores y también se investiga si el mayor de edad mantenía alguna relación con la joven. El menor de edad pasó a disposición de la Fiscalía de menores y el otro pasó este jueves a disposición del juzgado de guardia, que decretó su puesta en libertad.

El Mallorca los ha expulsado

Tras conocerse los hechos, el RCD Mallorca expulsó del club a ambos jugadores y emitió un comunicado al respecto:

"Ante las informaciones recientemente publicadas relacionadas con dos jugadores del fútbol base, el RCD Mallorca comunica que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Una vez finalizado el correspondiente procedimiento, y tras analizar los hechos y las circunstancias concurrentes, se han extinguido los contratos de ambos jugadores, por lo que han dejado de pertenecer a la entidad.

El RCD Mallorca reitera su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del Club".

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