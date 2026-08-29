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Malos tratos

Detenido un hombre de 59 años tras golpear y estrangular a su mujer en Guipúzcoa

La mujer, que presentaba evidentes signos de violencia, fingió estar enferma para poder ir al hospital, allí relató su infierno a los médicos, los cuales llamaron a la Ertzaintza. El hombre, que habitualmente, según su esposa, le maltrataba, fue detenido.

Patrulla de la Ertzaintza

Patrulla de la Ertzaintza Archivo

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Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre de 59 años ha sido detenido en Astigarraga, Gipúzcoa, acusado de maltratar a su mujer. El agresor, que según relata su esposa, le maltrataba sistemáticamente desde hace años, habría intentado estrangularla hasta en dos ocasiones en los últimos cinco días y le habría golpeado con un objeto contundente.

La detención ha tenido lugar en la madrugada de este sábado en la localidad de Astigarraga, después de que la Ertzaintza recibiera una llamada del Hospital Donostia, que alertaba de que estaba atendiendo a una mujer que manifestaba ser víctima de malos tratos por parte de su marido y cuyas lesiones eran compatibles con los hechos que relataba, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Los agentes de la Ertzaintza acudieron al hospital y acompañaron a la víctima a interponer la denuncia en comisaría una vez que esta recibió el alta.

La mujer, de 50 años, explicó que en los últimos cinco días su marido había intentado estrangularla en dos ocasiones y la había golpeado además con un objeto contundente, por lo que presentaba lesiones en diferentes zonas del torso, extremidades superiores e inferiores y en la cabeza. La víctima concretó que residían en Torrevieja, pero que su marido es transportista y era habitual que viajasen juntos. En este último viaje, el domingo 23 de agosto, el hombre habría intentado estrangularla en la cabina del camión, pero ante los gritos de ella y la presencia de más gente alrededor, el hombre paró, aunque al día siguiente lo volvió a intentar y la golpeó con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo.

En los días posteriores, le amenazó también con agredir a la hija que tienen en común. Este viernes, ante el temor de que cumpliese las amenazas al retornar a Torrevieja, la mujer fingió encontrarse muy enferma y su marido pidió ayuda a un vigilante del aparcamiento en el que estaban estacionados en Astigarraga, quien solicitó la ambulancia que la trasladó al hospital. Ya en el centro sanitario, sin la presencia de su esposo, la mujer relató lo ocurrido en los últimos días y aseguró que el maltrato se venía produciendo desde hacía años. El presunto agresor fue detenido acusado de agresión física y malos tratos habituales a su esposa y trasladado a dependencias policiales, donde ha permanecido hasta que a mediodía de este sábado ha pasado a disposición judicial.

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