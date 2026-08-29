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Real Madrid - Málaga: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Los de Mou reciben al recién ascendido Málaga en busca de continuar con su pleno de victorias ligueras. Consulta la hora, las alineaciones y dónde ver el partido en directo

Mbappé durante el Real Madrid-Real Sociedad

Mbappé durante el Real Madrid-Real Sociedad Reuters

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El Real Madrid y el Málaga volverán a verse las caras ocho años después de que lo hicieran por última vez en 2018. Desde entonces, el conjunto andaluz ha tenido que pasar siete años en Segunda División, e incluso pasó por Primera Federación (Tercera división) en la temporada 2023-2024.

Los de Mou, a seguir con el pleno

El Málaga visita el Bernabéu después de haber caído ante el Atlético en su vuelta a la élite y haber sacado un punto en la jornada 2 ante el Dépor en la Rosaleda. Los de Mou, por su parte, aspiran a la tercera victoria consecutiva de la temporada tras haberse impuesto por la mínima y en el descuento al Espanyol en la jornada 1, y golear a la Real Sociedad (4-1) en su estreno en el Bernabéu el pasado miércoles, donde Mbappé firmó el primer hat-trick de la temporada y Vinicius estrenó su casillero goleador.

El Málaga nunca ha ganado en el Bernabéu

Este enfrentamiento volverá a dar una oportunidad a los blanquiazules, que jamás han sido capaces de ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Además, no son pocas las veces que ha jugado en el templo blanco, nada más y nada menos que un total de 36 (contando los años en los que era el Club Deportivo Málaga), de los cuales ha perdido 29 y ha empatado siete.

Bajas y ausentes

En cuanto a los ausentes para el duelo de la tercera jornada, el Real Madrid no podrá contar con Asencio, Militao, Endrick, Mendy, Pitarch, Rodrygo y Tchouaméni. En el conjunto malagueño tampoco estarán Calero, Diarra, Murillo, Niño y Ochoa.

Posibles onces del Real Madrid-Málaga

Estas son las posibles alineaciones de José Mourinho y Funes para el partido del Bernabéu

  • Real Madrid: Courtois; Dumpries, Konaté, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Bernardo Silva; Güler, Vinicius y Mbappé.
  • Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita Garrido; Dani Lorenzo, Izan Merino, Juan Cruz, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz y Chupe.

Horario y dónde ver el partido

El partido de la tercera jornada de LaLiga entre Real Madrid y Málaga se disputará este domingo 30 de agosto en el estadio Santiago Bernabéu a las 17:00. Un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes, donde os contaremos la última hora del partido: previa, onces oficiales, resultado, goles...

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