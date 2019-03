Pedro: "Hice realidad mi sueño de jugar en este club y ahora estoy triste por dejarlo"

El Chelsea me daba lo que quería, decidí salir

El ex jugador del FC Barcelona y nuevo miembro de la plantilla del Chelsea FC Pedro Rodríguez ha asegurado este lunes, en su despedida como blaugrana, que siempre había tenido en mente acabar su carrera en el Camp Nou, donde debutó en la élite, pero ha argumentado que ha optado por probar fortuna en la Premier para tener continuidad y minutos y porque, en este sentido, su situación en el Barça era "difícil" y "no iba a cambiar".

"Llevaba muchas temporadas en el Barça y jamás pensé que saldría, me hubiera gustado retirarme en el Barça. Pero el club tiene mucha exigencia y tuve que decidir afrontar nuevos retos. Sabía que mi situación era difícil y que no iba a cambiar, empecé a pensar en una salida si venía una oferta interesante. El Chelsea me daba lo que quería, decidí salir", explicó Pedro en rueda de prensa.

El canario, acompañado de toda la plantilla, del cuerpo técnico con Luis Enrique al frente, y de su mujer e hijo, desveló que era una opción salir del club cuando renovó su contrato este pasado verano, si bien lo hizo con la intención de no abandonar la nave blaugrana. "Renové con la idea de poder seguir aquí unos años, lo que quería igual que el presidente, entrenador y todos. Como aquí sabía que no estaría en ningún lado, llevo toda la vida y es el mejor club del mundo", reconoció.

"Pero sabía que era una opción salir y lo hablé con todos, al final llegó un club que me gustaba y que quería ir para tener más minutos y así ha sido. Sabíamos que era una opción a final de temporada, por las circunstancias que han ido pasando. Siempre he querido ser ambicioso, tener minutos y jugar y aquí veía que era complicado tener esa continuidad. Veía posible una salida, ha pasado y en ese sentido estoy triste por dejar este maravilloso club pero contento por tener nuevos retos y desafíos", argumentó.

Cumplió el sueño de su infancia

Pedro recordó que en el Barça lo ha tenido todo, lo ha ganado todo y además con el extra de haber "cumplido el sueño" de jugar en la elite con el club que seguía desde su infancia. Y, por ello y por su trabajo, aseguró irse contento. "Me quedo con los mejores momentos, con todo lo que he podido vivir aquí y los títulos que he podido ganar, con ser parte de la historia de este club. Me voy con la cabeza bien alta de haberlo dado todo en cada entrenamiento y partido", se sinceró.

"He aprendido de leyendas del club com Puyol o Iniesta, Xavi, y con los que vienen por detrás y de Leo por supuesto, el mejor del mundo. Me ha servido para formarme también como persona, con ambición y ganas, espero haberlo hecho lo mejor posible. Doy las gracias a la gente, a la afición, a los presidentes que he tenido. Estoy contento, triste por dejar este club y esta casa pero contento por haber dado todo de mí, estoy feliz en este sentido", reiteró.

Pero también reconoció que esta última temporada ha sido complicada. "Es uno de los años que más he sufrido, tenía poco protagonismo y era difícil encadenar varios partidos jugando. Por los compañeros y la afición, un gran apoyo, he aguantado de la mejor manera posible pero al final lo mejor para mí era buscar otro camino. Me hubiera gustado retirarme en el Barça, sí que he arriesgado un poco al irme a otro club, era lo que deseaba en este momento", ahondó al respecto.

Coincide con Cesc y Azpilicueta

Ahora, en el Chelsea, coincidirá de nuevo con Fàbregas o con Mata y Azpilicueta, internacionales españoles, lo que le da tranquilidad. Y también tendrá como técnico a José Mourinho, quien le llamó para convencerle y con quien está contento de trabajar pese al pasado del técnico luso en el Real Madrid, donde tuvo peso en la peor época de las relaciones entre blancos y blaugranas de los últimos años.

"Sé cómo es Mourinho y cómo fue en el pasado aquí. Me llamó y me dijo que quería hacer el club mas fuerte y que confiaba en mí, me convenció hablando de muchos parámetros y al final fue lo correcto. No por 'Mou', a los 'culés' les digo que me gustaba Londres, tener amigos allí, y pesó todo eso. Le dije que era complicado para mí salir del Barça, pero que era una opción e intentó agilizar el proceso", argumentó el canario.

Pese a que al principio había interés de muchos clubes de Inglaterra, del Manchester United o del City en él "es un halago" al final el Chelsea fue el que más rápido dio con la solución. "El Chelsea fue el más interesado, y de ahí la decisión. No me arrepiento, es un gran club con grandes jugadores y optan a títulos como aquí en el Barça", apostilló.

Eso sí, no quiere enfrentarse al Barça. "Será raro, prefiero que no tenga que volver. Si por azar o destino tuviera que pasar por el Camp Nou será raro, jugar en un estadio donde he pasado y vivido tan buenos momentos, con la gente que tanto me ha querido, no querría. Primero porque son un equipazo y costaría ganarles y segundo por todo lo vivido", concluyó.