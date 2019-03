Pedro: "No me arrepiento de dejar el Barça para fichar por el Chelsea"

CONFIRMA QUE SEGUIRA SIENDO 'BLUE' LA PRÓXIMA TEMPORADA

Pedro Rodríguez, jugador del Chelsea, ha asegurado que está contento de jugar en el club 'blue': "Estoy muy feliz aquí y no me arrepiento de la decisión que tomé al fichar por el Chelsea". Además, ha dicho que no se lamenta de haber abandonado el Barça el verano pasado. El jugador canario ha reconocido que esta campaña no ha estado al nivel esperado y ha confirmado que seguirá en Stamford Bridge la próxima temporada.