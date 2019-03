Paco Herrera: "Siendo nosotros mismos, tenemos posibilidades"

Paco Herrera, entrenador de Las Palmas, valoró , tras la derrota frente al Atlético de Madrid (1-0), que su equipo estuvo "muy bien de espíritu, pelea, ganas, de disputar, de correr, de posicionarse y un poco peor con la pelota", al tiempo que resaltó que los tres centrales estuvieron "espectaculares".

"Muy bien de espíritu, pelea, ganas, de disputar y de correr. Y muy bien en cuanto a posicionarse. Y un poco peor con la pelota, pero es normal. No lo tomo como algo malo. Lo tomo como algo que tenemos que mejorar. Estoy encantado con el esfuerzo", declaró en rueda de prensa en el estadio Vicente Calderón, donde opinó que el portero Raúl Lizoain "tampoco ha tenido tanto trabajo".

"No hemos estado afortunados en el juego interior, en tener la pelota. Enseguida nos la robaban, que era lo que temía que nos podía pasar. No hemos estado todo lo veloces para tocar. Si no, sí que habríamos hecho daño. Han sido más las posibilidades que yo veo que las que he visto hoy", continuó.

"Nosotros hemos estado bastante sólidos en defensa. Me he quedado con que hemos estado bien en defensa, porque me gusta que sea así, me gusta destacar todo lo bueno que han hecho mis jugadores. Creo que los tres centrales han estado espectaculares", resaltó Herrera, que jugó con cinco defensas en el Calderón.

"Yo tenía claro que o defendíamos con cinco o con seis. Si jugábamos con cuatro defensas, íbamos a defender con seis, con lo cual era peor, porque los laterales nos llevan los extremos hasta atrás. Opté por la mejor solución para nosotros, que era jugar con cinco y no tener que tirar a nadie hacia atrás", analizó.

"Que podamos utilizarlo más estará en función de lo que nos encontremos. No es habitual que lo hagamos. En la primera vuelta podemos alternar diferentes ideas en función de cosas y después ser fieles a algo", añadió el técnico, que consideró el encuentro "igualado y muy de principio de temporada, con cosas por ajustar".