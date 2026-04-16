Otegi pide a los hinchas de la Real llenar el estadio de ikurriñas en la final de Copa: "No somos España"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha hecho un llamamiento a la afición de la Real Sociedad que viajará a Sevilla para la final de la Copa del Rey para que actúe con "calma y tranquilidad" y evite cualquier tipo de provocación o enfrentamiento con seguidores del Atlético de Madrid.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Otegi expresó su deseo de que el partido del sábado sea una fiesta del fútbol y confió en la victoria del conjunto txuri-urdin, club del que es seguidor, al tiempo que apeló a que la afición muestre sus ikurriñas en la grada del estadio de La Cartuja de Sevilla.

"Un sector de ultraderecha, muy fascista, muy antivasco"

El dirigente abertzale recordó la rivalidad histórica entre ambas aficiones, marcada por la muerte en 1998 del seguidor de la Real Aitor Zabaleta. Según él, existe "un sector de ultraderecha, muy fascista, muy antivasco" entre los aficionados colchoneros, lo que hace prever un importante dispositivo de seguridad en la ciudad andaluza.

"Vi el otro día el partido ante el Barcelona y la afición del Atlético les cantaban 'Que viva España' porque creen que les molesta. A nosotros no nos molesta que canten eso", ha opinado el líder político, antaño miembro de ETA condenado por vinculación con la organización terrorista.

"A un partido siempre hay opciones"

Otegi insistió en su mensaje de prudencia: "Lo que pediría a la gente es tranquilidad, llevar ikurriñas y que se vea lo máximo posible que hay un equipo vasco jugando la final, y luego a ver si somos capaces de ganar. A un partido siempre hay opciones. El Atlético de Madrid es un equipo muy potente pero nosotros no nos vamos a quedar atrás. Espero que sea un buen partido y que, por supuesto, gane la Real".

Además, recordó su posicionamiento político: "Todo el mundo sabe que nosotros somos republicanos, pero vivimos en este estado en el que los españoles han decidido que sea un estado monárquico".

"Nosotros somos partidarios de una república vasca, pero si él nos da la Copa -ha dicho, en referencia al Rey Felipe VI-, me conformo con llenar el estadio de ikurriñas, cantar nuestras canciones y dejar claro que somos Euskal Herria y no somos España", concluyó.

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