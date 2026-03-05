Cuándo es la final de la Copa del Rey 2026 Atlético de Madrid - Real Sociedad: Fecha, horario y dónde verla

La Copa del Rey ya tiene finalistas. Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por el trofeo en un duelo que se celebrará a mediados de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

El conjunto rojiblanco logró el pase este martes en un partido de vuelta vibrante ante el FC Barcelona. El Atlético defendía el 4-0 cosechado en el Metropolitano y sufrió hasta el final ante un equipo blaugrana que estuvo cerca de completar la remontada. El Barça se impuso 3-0, pero se quedó a un gol de forzar la prórroga y dijo adiós al título entre la ovación de su afición.

Un día después, la Real Sociedad confirmó su clasificación ampliando la ventaja obtenida en la ida en San Mamés. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo volvió a imponerse, esta vez en Anoeta, con un 2-0 que cerró la eliminatoria, en un encuentro en el que un penalti polémico transformado por Mikel Oyarzabal marcó el desenlace.

La fecha de la final ha sido uno de los focos de debate esta temporada. La Cartuja, sede habitual del encuentro decisivo, está siendo utilizada por el Real Betis debido a las obras en el estadio Benito Villamarín. Inicialmente, la final estaba prevista para el 25 de abril, pero la coincidencia con la Feria de Abril y el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez llevó a modificar el calendario para facilitar la logística.

Horario y dónde ver la final de Copa del Rey

La final de la Copa del Rey se disputará el sábado 18 de abril a las 21.00 horas en el estadio de La Cartuja. El partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad podrá seguirse en directo minuto a minuto en la web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, los goles y toda la última hora del encuentro.

